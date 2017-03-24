Полиция распространила фото "лондонского террориста"

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции распространили фото Халида Масуда, совершившего теракт в Лондоне, говорится на сайте и в Twitter полиции.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 марта 2017 г.

​Ранее в пятницу стало известно, что имя террориста, данное ему при рождении, было Эдриан Рассел Аджао, позже он поменял его. Также правоохранители уточняют, что он мог проходить под именем Эдриан Элмс (Adrian Elms) и рядом других.

Между тем, как сообщает газета Guardian, в пятницу полиция изъяла три автомобиля после рейда в Бирмингеме, где накануне были задержаны несколько подозреваемых в подготовке террористических атак. Один фургон и две легковых машины находились у трехэтажного дома, который в настоящий момент проверяется поисковой группой. Отмечается, что обыскиваемое здание находится на том же участке, что и дом, где предположительно проживал Масуд.

Лондонский теракт произошел в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли 4 человека, были ранены 50 человек из 10 стран.