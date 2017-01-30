Франция выбирает: "кандидат-утопист" победил экс-премьера

Даниил Низамутдинов, специально для РИА Новости Украина, Париж (Франция)

В воскресенье во Франции прошел второй тур первичных выборов Соцпартии. Согласно предварительным итогам, Амон набирает 59% голосов, Вальс – 41%.

В первом туре 22 января победу также одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Спасибо, достаточно

В 2012 году Социалистическая партия взяла власть в свои руки, одержав победу на президентских и парламентских выборах во Франции. Однако пятилетка оказалась для социалистов неудачной: правительству в непростой экономической ситуации пришлось проводить достаточно либеральный курс, большинство предвыборных обещаний остались невыполненными, граждане разочаровались в своих избранниках, в партии произошел раскол, а глава государства Франсуа Олланд побил все антирекорды популярности.

В начале декабря 2016 года Олланд объявил о своем решении отказаться от намерений баллотироваться на второй срок, поскольку понимает, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил". Своим отказом он открыл дорогу главе кабинета министров: Вальс объявил об участии в праймериз и покинул пост председателя правительства.

Борьбу за право баллотироваться на выборах главы государства Вальсу пришлось вести c представителями "фронды", бывшими министрами своего правительства — Амоном и Монтебуром. Оба представляют левое крыло Соцпартии, оба выступали против проводимого властями курса. В свою очередь, Вальс представляет реформаторов, либеральное крыло правящей партии, выступая за более жесткие меры в экономике и социальной сфере.

Очевидно, что своим голосованием в воскресенье левые сказали "нет" французской власти и Вальсу как ее представителю. Слишком велико оказалось недовольство результатами пятилетки Франсуа Олланда и его команды.

Отныне на Амона возложена миссия по объединению разрываемой противоречиями Соцпартии. Задача крайне непростая, поскольку слишком очевидны внутрипартийные разногласия, слишком велики расхождения во взглядах между представителями правого и левого крыла, что хорошо продемонстрировали последние дебаты Вальса и Амона.

Кандидат-утопист

Многочисленные споры вызвало одно из самых ярких предложений Амона: введение "универсального дохода" в размере 750 евро в месяц – социального пособия для всех совершеннолетних граждан страны. Кандидат признает, что для реализации идеи потребуется "более одного президентского срока", для начала предлагая увеличить пособие по бедности до 600 евро в месяц, сделав его также доступным для всей без исключения молодежи (до 25 лет), вне зависимости от доходов, а также для сельхозработников и молодых стартаперов.

Он также предлагает подстегнуть работодателей к сокращению продолжительности рабочей недели (которая во Франции составляет 35 часов), допуская переход на четырехдневный режим работы.

Вальс называет эти меры совершенно не реализуемыми. Он убежден, что профинансировать их из бюджета просто невозможно: это приведет к росту налогов, увеличению бюджетного дефицита и госдолга. Кроме того, предложения оппонента он считает идеологически неверными, поскольку данные решения представляют переход к жизни на пособие и не имеют никакого отношения к обществу трудящихся.

Другие предложения Амона также спровоцировали целый ряд вопросов. Он выступает за легализацию марихуаны, полагая, что это позволит упорядочить ситуацию с ее нелегальным оборотом. Он считает возможным применение эвтаназии, чтобы помочь уйти из жизни неизлечимо больным людям.

Он призывает к отказу от производства автомобилей на дизельном топливе для защиты экологии "в перспективе 2025 года". Он предлагает ввести налог на "роботов", которые занимают рабочие места людей. Он обещает отменить непопулярную трудовую реформу, которую правительство Вальса с большим трудом "продавило" через парламент без голосования, считая ее абсолютно необходимой.

Комментируя вопросы международной политики, Амон говорит, в частности, что внешняя политика России представляет "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость", а избрание президентом США Дональда Трампа "создает элемент нестабильности" в мире, подобной которой давно не было.

Призрачные шансы

Для социалистов ситуацию крайне осложняет то, что левый фланг на выборах главы государства будут представлять и другие кандидаты. В первую очередь речь идет о бывшем министре экономики Эммануэле Макроне и представителе крайне левых, евродепутате Жан-Люке Меланшоне.

По данным опроса, проведенного компанией Kantar-Sofres-Onepoint по заказу газеты Figaro и информационного телеканала LCI 26 и 27 января, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов может получить 25% голосов, представитель крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон – 22%. Макрону отдают предпочтение 21% респондентов, Амону – 15%, Меланшону – 10%.

Таким образом, к настоящему моменту шансы кандидата-социалиста на выход во второй тур выборов представляются стремящимися к нулю. Конечно, ситуация еще может измениться, однако особых предпосылок для этого нет: чтобы составить конкуренцию представителям правого фланга и Макрону, социалисту нужно объединить весь левый лагерь, что пока не кажется возможным.

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Более того, наблюдатели не исключают, что даже сторонники Соцпартии на президентских выборах могут отдать предпочтение Макрону – пусть он и признал, что по убеждениям – не социалист. Причем сделать это могут как те, кто на праймериз голосовал за Вальса, не доверяя кандидату-утописту, так и те, кто поддержал Амона – потому что своим участием в первичных выборах лишь хотел сказать громкое "нет" экс-премьеру Франции как представителю власти, утратившей доверие.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.