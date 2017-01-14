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Фийон стал официальным кандидатом на пост президента Франции от оппозиции

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Как заявил экс-премьер Франции Франсуа Фийон, при его президентстве внешняя политика будет строиться исключительно в интересах Франции. По его словам, он не будет менять свою программу под воздействием "требований микрокосма" и "двигаться зигзагами".
Франсуа Фийон
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон был выбран в субботу официальным кандидатом на пост президента от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", передает агентство Франс Пресс.

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Выступая перед Национальным советом партии, Фийон заявил, что будет действовать исключительно в интересах Франции. "Наш приоритет – это французы. Наш приоритет – проект по исправлению Франции", — сказал Фийон.

Он отметил, что не будет менять свою программу под воздействием "требований микрокосма" и "двигаться зигзагами". "Я Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", — добавил политик.

В качестве конкретных мер Фийон упомянул "безжалостную" борьбу с радикальными исламистами, сведение "к минимуму иммиграции, организация ее по квотам".

Фийон отметил, что при его президентстве и внешняя политика также будет строиться исключительно в интересах Франции. "Кто бы ни возглавлял Кремль в Москве или Белый дом в Вашингтоне, нечего говорить о дружбе, когда речь идет о защите интересов Франции и безопасности французов", — сказал он. При этом политик подчеркнул необходимость "открытого диалога с Россией".

Кроме того, Фийон заявил о необходимости "усилить возможности армии (Франции)", так как после холодной войны и "шока" 11 сентября 2001 года мир значительно изменился, что порождает новые угрозы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.

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