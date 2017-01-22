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    В мире

    Вальс намерен защитить Францию от правых, США и РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (269)

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    Во Франции в воскресенье прошел первый тур праймериз социалистов. Согласно предварительным результатам, бывший министр образования Бенуа Амон набирает 36,12%, экс-премьер Мануэль Вальс - 31,24%, бывший министр экономики Арно Монтебур - 17,69%.
    Предвыборное выступление Мануэля Вальса в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс, который вышел во второй тур праймериз правящей Социалистической партии, заявил, что намерен продолжать борьбу, чтобы защитить страну от угрозы правых, от США, России и других возможных вызовов.

    Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Во Франции в воскресенье прошел первый тур праймериз социалистов. Согласно предварительным результатам, бывший министр образования Бенуа Амон набирает 36,12%, экс-премьер Мануэль Вальс — 31,24%, бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,69%.

    "Я отказываюсь бросать французов на произвол судьбы перед лицом крайне правых, которые разрушат нашу страну, правых Франсуа Фийона — жестких, консервативных и либеральных как никогда, перед лицом Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина, в этом сложном мире, перед глобализацией, которая не несет нам никаких подарков", — сказал Вальс, выступая перед своими сторонниками.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Вальс отметил, что хочет видеть Европу обновленной, суверенной, чтобы она была в состоянии защитить европейцев.

    Ранее лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

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