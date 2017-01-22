Вальс намерен защитить Францию от правых, США и РФ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс, который вышел во второй тур праймериз правящей Социалистической партии, заявил, что намерен продолжать борьбу, чтобы защитить страну от угрозы правых, от США, России и других возможных вызовов.

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Во Франции в воскресенье прошел первый тур праймериз социалистов. Согласно предварительным результатам, бывший министр образования Бенуа Амон набирает 36,12%, экс-премьер Мануэль Вальс — 31,24%, бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,69%.

"Я отказываюсь бросать французов на произвол судьбы перед лицом крайне правых, которые разрушат нашу страну, правых Франсуа Фийона — жестких, консервативных и либеральных как никогда, перед лицом Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина, в этом сложном мире, перед глобализацией, которая не несет нам никаких подарков", — сказал Вальс, выступая перед своими сторонниками.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Вальс отметил, что хочет видеть Европу обновленной, суверенной, чтобы она была в состоянии защитить европейцев.

Ранее лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что в случае победы восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.