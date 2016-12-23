Гжегож Колодко: Санкции Запада против РФ не дали ожидаемых результатов

РИА Новости Украина

Когда-то бывший вице-премьер и министр финансов Польши Гжегож Колодко заявил, что экономические санкции являются определённым элементом политической игры. В интервью Sputnik Polska он сообщил, что он думает об итогах санкций, которые Европейский Союз наложил на РФ.

"С самого начала я был противником санкций, ибо хорошо знаю Россию и разбираюсь в вопросах геополитики. Если целью санкций Запада был нажим на российские власти с тем, чтобы РФ изменила свою политику по вопросу аннексии Крыма и конфликта с Украиной на её восточных рубежах, то на этом поле практически ничего не достигнуто", — отметил Колодко.

Чем дольше сохраняются санкции, тем сильнее нарастают в России критические настроения по отношению к Западу, продолжил он.

"А вот позиция и политика Кремля, президента Путина не изменилась. Я думаю, что намного более продуктивным стало бы проведение с участием всех заинтересованных сторон переговоров, встреч, дискуссий, когда главное – сила аргументов, а не аргумент силы", — сказал экс-министр.

Санкции – это своего рода попытка силового воздействия на оппонента, это — применение силы, но не военной, а экономической, заявил политик.

"Большинство примеров из мировой практики говорит, что санкции почти никогда не дают ожидаемых результатов. Так произошло и с санкциями Запада в отношении России. И раз уж Запад, в том числе Польша, предприняли попытку силового воздействия на РФ, то я бы на её месте проявил благородство, что стало бы хорошим примером со стороны президента Путина и России.

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Например, я отменил бы визы для поляков, чтобы наши граждане смогли свободно путешествовать по Российской Федерации, сотрудничать с российскими партнёрами, развивать бизнес-контакты, а также углублять научное, культурное, спортивное, туристическое взаимодействие. Если бы Россия открылась для поляков, то они смогли бы приехать в эту страну, увидеть с близкого расстояния россиян в их обычной повседневной жизни. Поляки смогли бы в этом случае не полагаться на манипуляции со стороны СМИ, а выработать собственное мнение о России и о россиянах", — подытожил польский экс-министр.

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