Амон и Вальс проходят во второй тур праймериз во Франции

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Французский экс-премьер Мануэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон лидируют в первом туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции. Об этом сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле.

"По результатам с 3090 (из 7530) участков, Бенуа Амон набирает 35,21%, Мануэль Вальс 31,56%, Арно Монтебур 18,70%", — объявил Кле.

В борьбу за право баллотироваться за пост президента Франции от социалистов вступили семь кандидатов: экс-премьер Мануэль Вальс, бывший министр экономики Арно Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания (нижняя палата парламента), лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

Второй тур праймериз социалистов пройдет спустя неделю, 29 января. Выборы президента Франции назначены на 23 апреля и 7 мая 2017 года (два тура).