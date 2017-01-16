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    Зарубежье

    У Франции возникли проблемы с заморскими территориями

    (обновлено: )030
    Чуть больше десятка островов и территорий являются предметом территориальных споров между Францией и другими странами, например Мадагаскаром и Новой Каледонией. Маврикий претендует на Остров Тромелен.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    РИА Новости Украина

    Марин Ле Пен потребовала от Франсуа Олланда  снять с обсуждения в Нацсобрании закон о совместном управлении Острова Тромелин Францией и Маврикием. Этот остров, общей площадью чуть превышающей 1 кв. км., находится в центре так называемой "исключительной экономической зоны", покрывающей 280 000 кв. км. Помимо рыбных ресурсов, некоторые предполагают в ней залежи нефти и газа.

    Чуть больше десятка островов и территорий являются предметом территориальных споров между Францией и другими странами, например Мадагаскаром и Новой Каледонией. Маврикий претендует на Остров Тромелен, но в 2010 году Франция и Маврикий подписали договор по совместному пользованию. Договор до сих пор не ратифицирован.

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    Закон вынесен на обсуждение Нацсобрания 18 января 2017 года. Однако Президент Нацфронта Марин Ле Пен выступила с гневной речью против "разбазаривания земель" уходящим президентом Олландом и привлекла к проблеме внимание общественности.

    Анн Таган (Anne Tagand), инспектор администрации Французских Южных и Антарктических территорий, прокомментировала ситуацию Sputnik-Франция:

    "Французские Южные и Антарктические территории (TAAF) являются, в соответствии  со статьей 72.3 Конституции Франции, административно-территориальным образованием, в котором по определению не должна постоянно проживать ни одна нация. Допускается присутствие ученых, присутствие, обеспечивающее суверенитет территорий. Мы осуществляем территориальное управление. Эти территории – не мелочь, так как морские пространства, прилегающие к ним, огромны. 

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    В настоящее время принципы совместного управления неясны, потому что на Маврикии уже много лет ждут ратификации соглашения, чтобы его осуществить. Невозможно уточнить детали. В то же время, можно назвать главные принципы, сформулированные в соглашении и совместном управлении островом Тромлен. Суверенитет сохраняется в соответствии со статьей 2. Все вопросы, касающиеся суверенитета, отделены от предполагаемого совместного управления.

    В соглашении четко сформулированы позиции по всем пунктам. Предполагается сотрудничать в четырех научных областях: окружающая среда, рыболовство, метеорология, археология. В случае ратификации соглашения мы должны будем сотрудничать в этих областях. Что касается TAAF, ответственного за управление Тромлен и морскими водами вокруг острова, наша цель — изучение окружающей среды и управление ресурсом в области  рыболовства.

    Насколько я знаю, на острове Тромлен нет значительных запасов углеводородов. Их наличие предполагается, но это станет известно лишь в результате прогнозирования и научных исследований. Прежде всего, надо получить разрешение на изучение морского дна.  Речь идет не о Мозамбикском проливе, территории расположены с другой стороны Мадагаскара, где нет углеводородных ресурсов".

    Также по ситуации высказался Арно Дотезак (Arnaud Dotézac), редактор журнала "Маркет":

    "У Марин Ле Пен – наступательная стратегия в отношении бывших владений и бывших французских владений по той причине, что морские территории очень важны при нехватке рыболовных ресурсов. Там могут быть подводные месторождения нефти, газа, металлов, и т.д.  Роль Океана очень значительна, это стратегический фактор. Напомню, что Марин Ле Пен начала свою избирательную кампанию с посещения заморских территорий Франции.

    Ле Пен, наверное, права. Однако, с точки зрения права, это спорно: понадобилось бы решение суда или небольшая война. Вопрос остается открытым, но это политический вопрос Марин Ле Пен.

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    Краткая любопытная ремарка: эти заморские территории не являются департаментами Франции, на них не распространяется европейский суверенитет, европейское право. Учитывая враждебность, на мой взгляд, оправданную, Марин Ле Пен по отношению к Брюсселю, тем более понятно ее желание защитить территории, не подпадающие под суверенитет ЕС.

    Маврикий всегда претендовал на этот остров. Переговоры начал Франсуа Миттеран. Затем было подписано соглашение о совместном управлении, разрешающее острову Маврикий и Франции выдавать совместные лицензии на рыболовство. До настоящего времени японцы и китайцы получали лицензии от острова Маврикий, а Франция облагала их штрафами, дрязги не прекращались.

    Франция опасается нашествия японских и китайских рыбаков в случае предоставления Маврикию  автономного права выдавать эти лицензии, при том, что остров Маврикий не имеет оснащения для контроля.

    В так называемом соглашении о совместном управлении четко указано, что суверенитет отодвинут на второй план. Он не признан ни для Франции, ни для острова Маврикий. Вопросам военного контроля тоже не уделено должного внимания, учитывая, что у Маврикия нет флота".

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