В Украину начал поступать газ от французской Engie

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. С 1 января в Украину начал поступать газ от одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, сообщила в четверг пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо в Украину, за первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 миллиона кубометров газа", — говорится в сообщении.

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По данным Engie, представленным "Укртрансгазом", ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 миллиона кубов. Голубое топливо импортируются с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.

Engie и украинский оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" в октябре подписали соглашение о передаче и хранении газа, которое позволит французской компании начиная с зимы хранить газ в ПХГ Украины. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что Engie выходит на рынок Украины и начинает прямые поставки газа украинским потребителям.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии.