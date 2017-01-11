Жан Лассаль: самый необычный кандидат в президенты Франции

РИА Новости Украина — Sputnik

Депутата от департамента Атлантические Пиренеи Жана Лассаля (Jean Lassalle), получившему известность после того, как в 2006 году объявил голодовку прямо в помещении Нацсобрания, а в 2013 обошел Францию пешком, называют "человеком, который идет".

Лассаль участвовал в делегации французских депутатов, посетившим Дамаск и Алеппо в конце прошлой недели. Сирию он знает еще с девяностых годов.

"Я нашел, что эта страна очень изменилась за год. Дамаск сейчас полностью перестраивается. У людей есть надежда, это невероятно, великие народы никогда не умирают! Большая часть города очень и очень пострадала: тридцать тысяч погибших, это огромная цифра. Но это менее серьезно чем то, о чем нам говорили в репортажах: что "даже насекомых там не осталось", - делится Лассаль впечатлениями со Sputnik-Франция.

В своей поездке в Сирию Жан Лассаль не забывает что он — кандидат на президентских выборах Франции: "Это путешествие способствовало моему развитию. Можете себе представить все, что мне удалось повидать с тех пор, как я интересуюсь этим делом (я один из тех немногочисленных сегодняшних политиков, которые приезжали в Сирию), особо — когда я вижу город, который когда-то был очень красивым, современным… но это было 25 лет назад.



Это заставило меня повзрослеть, потому что это показывает с какой скоростью ненависть и война могут разрушить не только величайшие исторические объекты нашего времени, но и сердца, и насколько это переворачивает все с ног на голову".

Жан Лассаль поехал в Алеппо вместе с двумя своими коллегами-депутатами от партии "Республиканцы" — Тьерри Мариани (Thierry Mariani) и Николя Дюиком (Nicolas Dhuicq) – всего несколько недель спустя после освобождения города правительственными войсками, поддерживаемыми с воздуха российский авиацией.

"Чувствуется, что сирийский народ на самом деле поддерживает свою армию, состоящую из солдат срочной службы. Эта армия в одиночку противостояла противнику на протяжении почти пяти лет. Российское вмешательство было решающим. Благодаря сопротивлению на своей большой территории, народ и армия сблизились. Это ведь сразу видно — когда народ поддерживает армию, а когда нет.



Кварталы разрушены, но люди возвращаются, они снова занимают церкви, мечети, больницы, кварталы. В самом центре полностью разрушенного квартала я увидел человека, который красил свою деревянную лачугу вместе с женой и детьми. И он был счастлив. Я остановился поговорить. Он сказал : да, я жив, нужно сейчас быстро отстраиваться заново, я крашу свой домик, он такой маленький, что никто не смог в него попасть", — говорит политик.

Жан Лассаль всегда обращает внимание на проявления человечности, однако в первую очередь он говорит о политике, в которой хочет изменить мировоззрения и направленность действия: "И нужно сейчас поместить сирийский конфликт в центр политических дебатов накануне президентских выборов во Франции. Сейчас о нем не говорят, как, кстати, не поднимают и вопросов, которые раздражают".

В последний день поездки депутатов в Дамаск Башар Асад дал интервью трем французским СМИ: государственному информационному каналу France Info, частной станции RTL и LCP (канал Французского Парламента).

Можно ли ожидать изменения отношения СМИ и политического класса к сирийскому конфликту?

— Журналисты приехали потому, что мы там были. Думаю, что действия Тьерри Мариани, инициатора этой поездки совместно с Христианами Востока (Chretiens d’Orient), очень сильны, очень положительны. В конечном итоге, СМИ к нам присоединились, там были все формы СМИ, которые есть у нас в стране. Они очень и очень настороженно и даже очень критически были настроены в отношении нашей поездки – в начале. Нельзя сказать, что они полностью поменяли свое мнение, однако им удалось сделать так, чтобы Башар Асад смог уделить им больше времени в ущерб времени, уделенному нам. Те, кто видел страну, немного все-таки изменились.

Однако в том, что касается изменений во Франции и изменений в мире СМИ, это займет гораздо больше времени. В течение очень длительного времени эти идеи сильно вбивались в головы. Чтобы это время сократить, я будут делать все, что в моей власти (поскольку являюсь кандидатом в президенты), чтобы поместить этот вопрос в центр политических дебатов вокруг президентских выборов. Франция не может не участвовать, она должна вновь располагать полем для маневра. Франция не может себе позволить занимать выжидательную позицию, сидя перед экранами телевизоров, с которых льется речь, достойная режима Виши. Все живут в страхе, как бы не отступить от общепринятых взглядов.

То, что мы имеем сейчас эту двухпартийную систему – республиканцы и социалисты – не есть хорошо для Франции, где плюс ко всему есть Марин Ле Пен в качестве противовеса. Пока что все допускают, что она выйдет в финал президентских выборов. Самое главное – знать, кто ей будет противостоять: республиканец или социалист? Но это означает, что политический мир вертится вокруг одного и того же восприятия мира, как если бы мир не менялся каждый день, как если бы он не развивался, ну, а дальше — журналисты это вИдение распространяют.

В своей президентской программе Жана Лассаль предлагает ввести мораторий на увеличение внешнего долга, провести новые переговоры по договоренностям ЕС, не участвовать в военных операциях вне национальных территорий.

Собирается ли Франция примкнуть к переговорам в Астане?

— Думаю, что в нынешней ситуации все слишком закостенело. Франсуа Олланд не захочет отходить от принципов своего президентства. Не стремится к этому и кандидат Франсуа Фийон (Партия Республиканцы – Ред.), он слишком осторожен. И до президентских выборов Франция останется на критической позиции, которая не сочетается с ее историей. Франция должна играть важную роль в регионе, где разрешаются многочисленные политические проблемы, как исходя из географического положения, так и в связи со своей историей в этом районе.

Я не думаю, что что-то может измениться и Франция поедет в Астану, хотя это первая встреча, организованная при участии разных сторон конфликта. Женева – неплохо, но конференцией руководили дистанционно те, кто там и не бывали.

Мне казалось, что в Сирии можно достичь согласия быстрее, чем в других регионах. Мне так казалось. И Франция должна бы участвовать в этом. Но она не будет. Нет. По крайней мере, до президентских выборов, участвовать не будет.

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