Семена доверия. Межсирийские переговоры в Астане

РИА Новости Украина

Представители вооруженной сирийской оппозиции и официального Дамаска сели за стол переговоров в Астане. Глава российской делегации Александр Лаврентьев по итогам пленарной встречи всех делегаций заявил, что РФ удовлетворена итогами первого пленарного заседания, а источник в одной из делегаций не исключил, что в Казахстане могут состояться и прямые переговоры сторон конфликта.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, в Астане сейчас проходят двусторонние встречи, нового пленарного заседания в понедельник не ожидается. Другой источник также сказал, что "переговоры в Астане по Сирии перешли в формат более узких разноплановых дискуссий".

Помимо официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции, в переговорах участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и ООН. США не являются гарантами перемирия в Сирии, но на переговорах в качестве представителя Вашингтона присутствует посол Штатов в Казахстане.

Читайте также: Крым, Сирия, Путин. Тиллерсон выступил в сенате США

После консультаций с делегацией Дамаска, прошедших при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии, представители вооруженной и политической оппозиции Сирии провели краткую беседу. Делегация вооруженной оппозиции во главе с представителем группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммадом Аллушем кратко побеседовала в лобби отеля, где проходят переговоры, с политическими оппозиционерами, которые в переговорах в Астане официально не участвуют.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Лаврентьев сообщил, что участники встречи в Астане в понедельник-вторник продолжат работу над согласованием итогового документа. Днем во вторник стороны могут выйти с совместным заявлением. Вместе с тем источник в делегации РФ сообщил, что пока нет договоренностей о прямых переговорах сторон конфликта.

Как сообщил Лаврентьев, в возможных челночных переговорах сторон сирийского конфликта предусматривается посредничество России, Турции, Ирана и ООН. Он при этом отметил, что "между сторонами сохраняется взаимное недоверие".

Переговоры в Астане призваны закрепить действующий режим перемирия в Сирии и "посеять семена доверия" между правительством и вооруженной оппозицией, заявил глава делегации Дамаска на встрече в Астане и постпред страны в ООН Башар аль-Джаафари. Он сообщил, что первое заседание было в основном организационным, по существу переговоры пока не начались, поскольку не готова их повестка. Власти Сирии, подчеркнул Джаафари, не заинтересованы в провале переговоров.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов считает, что ближайшие несколько дней очень важны, нужно их использовать для прорыва в разрешении сирийского кризиса.

Последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе намеченная встреча в Женеве, будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это и эр-риядская группа, и московская группа, и каирская группа, и другие. Но теперь к этим политическим оппозиционерам подключится еще и делегация вооруженной оппозиции, что, конечно же, сделает более предметным и более перспективным разговор между всеми сирийцами", — сказал Лавров.

Он добавил, что "это в полной мере будет соответствовать и резолюциям СБ (ООН), которые требуют полностью инклюзивного межсирийского процесса, который должен включать и правительство и весь спектр оппозиции". По словам министра, до переговоров в Астане это положение не выполнялось и всего спектра оппозиции в переговоры вовлекать не удавалось. Начавшиеся контакты, отметил он, должны стать важным этапом урегулирования кризиса.

Представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш сообщил, что оппозиция приехала на переговоры, "чтобы освободить заключенных мужчин и женщин, снять блокаду городов, обеспечить доставку гумпомощи и прекратить страдания сирийцев". Он заявил о стремлении достичь безопасности в Сирии, построить "государство без тирании".

Оппозиционер считает, что следующие шаги на переговорах по Сирии будут сделаны после того, как перемирие стабилизируется. "Мы приехали для стабилизации перемирия от 30 декабря 2015 года. Если это перемирие закрепится, то мы в будущем на следующих раундах (переговоров) перейдем к другому, когда убедимся в этом "на земле", а не только в документах переговоров", — сказал Аллуш журналистам. Он заявил о готовности оппозиции поехать в любую точку мира для укрепления перемирия в Сирии.

Читайте также: Крым, Сирия, Путин. Тиллерсон выступил в сенате США

Член делегации оппозиции Сирии Яхъя аль-Ариди заявил, что успех переговоров в Астане зависит от того, удастся ли достичь согласия по гуманитарным вопросам. "Будут обсуждаться гуманитарные вопросы. На самом деле, это и есть показатель успеха или провала (переговоров — Ред.), потому что люди страдают с обеих сторон", — заявил аль-Ариди.

Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. Как рассчитывает казахстанская сторона, встреча завершится через сутки.