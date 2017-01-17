Казахстан заявил о полной готовности к переговорам по Сирии

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Астана полностью готова к проведению переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

"Со стороны Казахстана готовность полная… Предлагаю считать рабочей датой этой планируемой встречи 23 января", — сказал Абдрахманов.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.