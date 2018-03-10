Руководители Сибирского отделения РАН (СО РАН) в пятницу выступили с обращением к научной и творческой интеллигенции России, Украины, Европы, США и Канады, в котором выразили поддержку позиции руководства страны по ситуации в Украине.
Большинство случаев сексуальной агрессии в барах происходит по вине мужчин, которые не ошибаются в истолковании поведения женщин, а рассчитывают на то, что жертва пьяна и не может оказать сопротивление.
Американские биохимики создали особые наномоторы, которые можно поместить в живые клетки и управлять их движением, что позволит в далеком будущем использовать их для доставки лекарств в определенные части клеток или уничтожения раковых опухолей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".