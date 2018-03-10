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    Ученые (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Продажа электронных сигарет. Архивное фото
    Ученые призвали ВОЗ поддержать распространение электронных сигарет
    10:35 29.05.2014
    28
    Более 50 ученых и экспертов в области медицины из разных стран призвали Всемирную организацию здравоохранения противодействовать ограничению продажи электронных сигарет.
    Изображение среза головного мозга
    Ученые научились "стирать" плохие воспоминания
    22:47 29.04.2014
    45
    За прошедшее десятилетие ученые получили более ясное понимание механизма формирования воспоминаний.
    Землетрясение в Чили
    Ученые сняли угрозу цунами после землетрясения у побережья Чили
    11:07 02.04.2014
    15
    Снята угроза цунами после мощного землетрясения у побережья Чили, сообщается на сайте Тихоокеанского центра предупреждения о цунами
    Российский флаг
    Фонд Бортника намерен поддержать молодежные проекты в Крыму
    09:42 01.04.2014
    24Присоединение Крыма к РФ
    Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере займется поддержкой молодежных инновационных проектов в Крыму в рамках программы "УМНИК".
    Ученые: животные начали заботиться о потомстве уже 450 млн лет назад
    20:44 13.03.2014
    28
    Палеонтологи обнаружили останки ракообразного существа, которое было погребено на дне мирового океана в тот момент, когда оно вынашивало зародыши своих будущих потомков на нижней части панциря.
    Вода
    Ученые подтвердили огромные запасы воды в сотнях километров под землей
    21:31 12.03.2014
    44
    На глубине сотен километров под землей содержится воды столько же, сколько в мировом океане, правда, в виде гидроксильных групп в составе минерала рингвудита.
    Павианы
    Ученые: характер павианов влияет на их способность к обучению
    13:12 11.03.2014
    3
    Американские приматологи впервые нашли подтверждение того, что характер обезьян может влиять на их способность к обучению.
    В лаборатории
    Сибирские ученые просят коллег поддержать позицию РФ по Украине
    14:41 07.03.2014
    8Политический кризис в Украине
    Руководители Сибирского отделения РАН (СО РАН) в пятницу выступили с обращением к научной и творческой интеллигенции России, Украины, Европы, США и Канады, в котором выразили поддержку позиции руководства страны по ситуации в Украине.
    Флаг Украины
    Украинская академия наук призывает не допустить ухудшения ситуации
    16:58 06.03.2014
    28Обострение ситуации в Крыму
    Национальная академия наук Украины призывает украинских ученых, своих российских коллег и всех граждан страны не допустить ухудшения ситуации в Украине.
    Метеорит Челябинск экспонируется в краеведческом музее Челябинска
    Ученые нашли нанокристаллы в челябинском метеорите
    15:06 05.03.2014
    56Метеоритный дождь на Урале
    Ученые из Нижегородского университета при исследовании фрагментов Челябинского метеорита обнаружили в них естественные магниево-железные нанокристаллы.
    Летние веранды в Москве
    Ученые доказали, что мужчины намеренно пристают к женщинам в барах
    15:55 04.03.2014
    23
    Большинство случаев сексуальной агрессии в барах происходит по вине мужчин, которые не ошибаются в истолковании поведения женщин, а рассчитывают на то, что жертва пьяна и не может оказать сопротивление.
    Ученые
    Новосибирские ученые научились выявлять рак через нанодиагностику мочи
    08:51 17.02.2014
    7
    Ученые Института теплофизики СО РАН разработали метод лазерной нанодиагностики мочи для распознавания онкологических болезней на ранней стадии.
    Пепельница с окурками
    Отказ от курения улучшает психическое здоровье, говорят ученые
    08:52 14.02.2014
    22
    Отказ от курения помогает справиться с депрессией и тревожностью не хуже, чем антидепрессанты, говорят ученые из Великобритании.
    Мужчина с пультом, архивное фото
    ТВ, компьютер и автомобиль увеличивают шансы на диабет и ожирение
    09:58 11.02.2014
    28
    Наличие телевизора, компьютера и собственного автомобиля увеличивает риски развития диабета и ожирения для жителей стран с низким и средним уровнем доходов населения.
    Ученые
    Биохимики впервые смогли вставить наномотор в живую клетку
    16:08 10.02.2014
    4
    Американские биохимики создали особые наномоторы, которые можно поместить в живые клетки и управлять их движением, что позволит в далеком будущем использовать их для доставки лекарств в определенные части клеток или уничтожения раковых опухолей.
    Грустный ребенок, архивное фото
    Ученые: развод родителей и смерть близких угнетают иммунитет ребенка
    14:25 07.02.2014
    11
    Безработица или развод могут обернуться для многих семей сильным стрессом, который рискует негативно сказаться на устойчивости детского организма к бактериям и вирусам, сообщили ученые.
    Новорожденные
    Ученые выяснили, чем обусловлено успешное зачатие
    19:23 06.02.2014
    5
    "Вступительный экзамен", который эндометрий матки устраивает оплодотворенной яйцеклетке, является залогом успешной имплантации зародыша, либо, напротив, его отторжения, установили британские ученые.
    Йогурты
    Йогурт связан с низким риском диабета второго типа, говорят ученые
    09:05 06.02.2014
    9
    Риск развития диабета второго типа ниже почти на 30% у тех, кто употребляет в пищу нежирные йогурты и сыр в больших количествах, установили ученые из Великобритании.
    Ученые
    Память "переписывает" прошлое, используя опыт настоящего - ученые
    08:18 05.02.2014
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    Память человека далека от точности и беспристрастности видеокамеры: она меняет представления человека о прошлом, включая в них информацию из настоящего.
    Макака-резус. Архивное фото
    Биологи научились с высокой точностью "редактировать" геном обезьян
    12:00 31.01.2014
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    Китайские генетики смогли с высокой точностью "отредактировать" геном обезьяньих эмбрионов, получив в результате трансгенных детенышей с заданными мутациями.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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