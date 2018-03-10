Депутаты Госсовета Крыма предложили создать в республике совет по сохранению исторической памяти, который напишет объективную историю крымских страниц Великой Отечественной войны, сообщил депутат Энвер Абдураимов.
Президент Виктор Янукович в субботу почтил минутой молчания память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов и выразил соболезнования народам бывшего Советского Союза, которые пострадали в результате трагедии.
Состояние, когда слово "вертится на языке", но человек не может вспомнить его, действительно связано со старением, но вовсе не сигнализирует о надвигающихся проблемах с памятью, утверждают американские ученые.
Группа "Король и Шут" начинает серию прощальных гастрольных концертов в память о своем лидере Михаиле Горшеневе - выступления в России, Украине и Белоруссии пройдут с 27 сентября по 27 декабря этого года.
Соболезнования родным и близким, ко второй годовщине со дня авиакатастрофы под Ярославлем, унесшей жизни хоккеистов "Локомотива", в выразили Федерация хоккея России, Молодежная хоккейная лига, хоккейный клуб "Амур" и другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".