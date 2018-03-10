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    Память

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Сергей Аксенов
    Аксенов опасается провокаций в День памяти жертв депортации народов
    16:46 14.05.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Врио главы республики Крым, председатель совета министров Сергей Аксенов предостерег украинских политиков о недопустимости провокаций в ходе траурных мероприятий, которые запланированы на 16-18 мая.
    Ситуация у Дома профсоюзов в Одессе
    Ситуация у Дома профсоюзов в Одессе спокойная, заявляет МВД
    17:39 09.05.2014
    25Столкновения в Одессе
    Ситуация у здания Дома профсоюзов в Одессе, куда пришли активисты, чтобы почтить память погибших при пожаре, спокойная, у здания находятся около 250 человек.
    День памяти по погибшим в Великой Отечественной войне
    День памяти по погибшим в Великой Отечественной войне 
    14:22 06.05.2014
    327День Победы в Украине
    День памяти по погибшим в Великой Отечественной войне прошел во вторник, 6 мая, возле Национального музея истории Великой Отечественной войны в Киеве. Его провели кадеты лицея-интерната №23.
    Севастопольцы скорбят о гибели людей в Одессе
    Второе мая объявлено в Одессе ежегодным днем траура
    00:00 06.05.2014
    55Столкновения в Одессе
    Дата 2 мая объявлена Днем памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших 2 мая 2014 года, соответствующее распоряжение врио мэра опубликовано в понедельник на сайте горсовета.
    Цветы и свечи в память о погибших в Одессе
    Второе мая в Одессе объявлено Днем памяти по погибшим в столкновениях
    19:17 05.05.2014
    24Столкновения в Одессе
    Второе мая войдет в историю Одессы как День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в минувшую пятницу, сообщается на официальном портале города.
    Свеча на фоне баррикады в Славянске
    Память погибших в Одессе и в Донецкой области почтут в России
    09:51 05.05.2014
    42Столкновения в Одессе
    Акции памяти погибших в Одессе, Краматорске и Славянске пройдут в понедельник вечером в Москве и Ростове-на-Дону, сообщает Союз женщин России.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    Жители Кишинева зажгли свечи в память о погибших в Одессе
    12:04 04.05.2014
    31Столкновения в Одессе
    Сотни жителей Кишинева зажгли свечи в память о погибших в Одессе и на юго-востоке Украины.
    Симферополь. Архивное фото
    В Крыму предлагается создать совет по сохранению исторической памяти
    13:21 30.04.2014
    36Присоединение Крыма к РФ
    Депутаты Госсовета Крыма предложили создать в республике совет по сохранению исторической памяти, который напишет объективную историю крымских страниц Великой Отечественной войны, сообщил депутат Энвер Абдураимов.
    Ситуация в Киеве
    Киев поминает павших 
    15:09 25.02.2014
    373
    Центр Киева в траурном убранстве. К временным мемориалам у мест, где погибли люди, в частности на Майдане Незалежности и улице Институтской, продолжают нести цветы.
    Ученые
    Память "переписывает" прошлое, используя опыт настоящего - ученые
    08:18 05.02.2014
    8
    Память человека далека от точности и беспристрастности видеокамеры: она меняет представления человека о прошлом, включая в них информацию из настоящего.
    Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
    Память жертв нацизма почтили в Освенциме в годовщину его освобождения
    12:27 27.01.2014
    17
    Масштабные памятные мероприятия прошли в понедельник на территории бывшего нацистского концлагеря "Аушвиц" (немецкое название Освенцима) в Польше в 69-ю годовщину освобождения его советскими войсками.
    Президенты почтили память жертв Голодомора
    Янукович почтил память жертв Голодомора
    11:31 23.11.2013
    27
    Президент Виктор Янукович в субботу почтил минутой молчания память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов и выразил соболезнования народам бывшего Советского Союза, которые пострадали в результате трагедии.
    Президент США Барак Обама
    Обама наградил Клинтона и почтил память Кеннеди
    08:09 21.11.2013
    10
    Президент США Барак Обама и бывший президент Билл Клинтон в сопровождении своих жен Мишель и Хиллари почтили в среду память Джона Кеннеди, застреленного 22 ноября 1963 года в Далласе.
    Мемориал памяти жертв Холокоста в Берлине
    Германия вспоминает жертв Холокоста в годовщину "Хрустальной ночи"
    10:19 09.11.2013
    23
    Серия погромов была организована нацистами в ночь на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.
    Книга
    Ученые: забывание нужных слов еще не говорит о проблемах с памятью
    12:34 16.10.2013
    23
    Состояние, когда слово "вертится на языке", но человек не может вспомнить его, действительно связано со старением, но вовсе не сигнализирует о надвигающихся проблемах с памятью, утверждают американские ученые.
    Участники группы Король и Шут солист Михаил Горшенев
    "Король и Шут" начали прощальный гастрольный тур в память о Горшеневе
    13:27 27.09.2013
    14
    Группа "Король и Шут" начинает серию прощальных гастрольных концертов в память о своем лидере Михаиле Горшеневе - выступления в России, Украине и Белоруссии пройдут с 27 сентября по 27 декабря этого года.
    Акция памяти
    Главы МВД Украины и России почтили память погибших милиционеров
    15:01 24.09.2013
    7
    Министры внутренних дел Украины и России Виталий Захарченко и Владимир Колокольцев в Одессе почтили память погибших милиционеров. Участники возложили цветы к подножию памятника.
    Чилийцы отмечают 40 лет свержения Сальвадора Альенде, лежа на улицах
    10:33 11.09.2013
    4
    Чили отмечает в эти дни 40 лет со дня свержения и гибели президента Сальвадора Альенде, заговор против которого был организован военными во главе с генералом Аугусто Пиночетом.
    Начало строительства новой базы ХК Локомотив в Ярославле
    Строительство спорткомплекса ХК "Локомотив" началось в Ярославле
    18:21 07.09.2013
    30
    Первая свая, символизирующая начало строительства нового многофункционального спортивного комплекса хоккейного клуба "Локомотив", была торжественно забита в Ярославле в субботу.
    Команда Локомотив (Ярославль)
    Спортивное сообщество скорбит о погибших хоккеистах "Локомотива"
    17:06 07.09.2013
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    Соболезнования родным и близким, ко второй годовщине со дня авиакатастрофы под Ярославлем, унесшей жизни хоккеистов "Локомотива", в выразили Федерация хоккея России, Молодежная хоккейная лига, хоккейный клуб "Амур" и другие.
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