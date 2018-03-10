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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Журналистка в Греции арестована за публикацию высказываний депутата
    11:53 07.04.2014
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    Журналистка издания "Элефтерос типос" ("Свободная печать") Деспина Контараки была арестована в воскресенье в редакции по иску депутата парламента Греции Рахиль Макри и до позднего вечера оставалась в управлении полиции.
    Ситуация в Киеве
    "Голос Украины" опубликовал закон об амнистии участников протестов
    10:04 01.02.2014
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    Согласно закону, попасть под амнистию могут все участники протестов, которые происходили с конца ноября 2013 года, за исключением совершивших особо тяжкие преступления.
    Заседание Верховной Рады, 16 января 2014 г.
    Принятые Верховной Радой законы опубликованы в официальных СМИ
    10:01 21.01.2014
    21Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Законы, ужесточающие ответственность за нарушения в ходе массовых акций, принятые 16 января Верховной радой Украины, во вторник опубликованы в официальных СМИ и вступят в силу с 22 января.
    Большая пресс-конференция Владимира Путина
    Путин объяснил негативное отношение к РФ в Украине
    13:29 19.12.2013
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    Негативное отношение к России в Украине связано с недостаточной информированностью украинцев о последствиях соглашения об ассоциации с ЕС, считает президент РФ Владимир Путин.
    Facebook
    Пользователи Facebook фиксируют проблемы с публикацией статусов
    16:33 21.10.2013
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    Ряд пользователей Facebook столкнулись с затруднениями в понедельник при публикации статусов и комментариев. Масштаб, причины и география сбоя пока не известны.
    Ситуация в Сирии
    Газета в США опубликовала видео казни семерых сирийских военнослужащих
    14:57 06.09.2013
    17Вооруженный конфликт в Сирии.
    Как говорится в сопроводительной к видеоролику записи, видео было записано сторонником боевиков весной 2012 года.
    Журналист изучает фото Эдварда Сноудена
    Guardian не станет публиковать все документы, полученные от Сноудена
    20:25 26.08.2013
    6Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Главный редактор британской газеты Guardian Алан Расбриджер в понедельник в ходе онлайн-конференции с читателями заявил, что издание не станет публиковать все материалы, переданные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
    Эдвард Сноуден
    Guardian обнародовала новые секретные данные от Сноудена
    20:16 09.08.2013
    5Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    По замечанию Guardian, новые разоблачения контрастируют с заверениями президента США Барака Обамы и руководителей разведывательных служб о том, что граждане США защищены от программ слежения АНБ.
    Спальня Майкла Джексона
    Полиция обнародовала фото Майкла Джексона, сделанные после его смерти
    12:40 13.06.2013
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    Как видно на снимках, прикроватная тумбочка Джексона заставлена банками с лекарствами, преимущественно с сильнодействующим снотворным пропофол.
    Гомосексуальные отношения
    Закон об однополых браках вступил в силу во Франции
    13:06 18.05.2013
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    Таким образом, Франция стала 14-й страной, где легализованы однополые браки. Первая гей-свадьба в городе Монпелье на юге страны пройдет уже 29 мая.
    Юрий Лужков
    Лужков написал пьесу в стихах о греческой демократии
    19:11 27.03.2013
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    Начитается пьеса со слов глашатая: "Афины, слушайте, слушайте, слушайте! / Сейчас Фрасибул будет говорить / О том, как раньше афиняне жили, / А также и о том, как предстоит нам жить".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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