Журналистка издания "Элефтерос типос" ("Свободная печать") Деспина Контараки была арестована в воскресенье в редакции по иску депутата парламента Греции Рахиль Макри и до позднего вечера оставалась в управлении полиции.
Главный редактор британской газеты Guardian Алан Расбриджер в понедельник в ходе онлайн-конференции с читателями заявил, что издание не станет публиковать все материалы, переданные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".