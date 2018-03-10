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    Фестивали

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Фестиваль Країна Мрій
    ФОТОЛЕНТА. Фестиваль "Країна Мрій" 
    14:50 07.07.2014
    607
    В Киеве 6 и 7 июля на территории парка "Феофания" прошел фестиваль "Країна Мрій"
    Фестиваль этнических общин
    ФОТОЛЕНТА. Фестиваль этнических общин "Мы - дети твои, Украина" 
    19:56 28.06.2014
    469
    В Киеве 28 июня, на Майдане Незалежности прошел фестиваль этнических общин "Мы - дети твои, Украина"
    День журналиста в Межигорье
    День журналиста в Межигорье 
    17:53 06.06.2014
    370
    В Межигорье 6 июня журналисты отметили свой профессиональный праздник.
    Набережная Ялты
    Фестиваль "Великое русское слово" стартует в Крыму
    09:41 06.06.2014
    127
    Открытие памятника Сергию Радонежскому и ряд мероприятий, посвященных русскому языку и литературе, состоятся в рамках VIII Международного фестиваля "Великое русское слово".
    Фестиваль Дети за мир
    Фестиваль "Дети за мир" в Киеве 
    15:15 28.05.2014
    119
    Фестиваль "Дети за мир", посвященный Дню защиты детей, состоялся 28 мая в Киеве. Национальный праздник отмечается в Украине ежегодно 1 июня.
    67-й Каннский фестиваль. День третий
    Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил режиссер из Турции
    07:09 25.05.2014
    24
    Золотую пальмовую ветвь 67-го Каннского кинофестиваля получил турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан за фильм "Зимняя спячка".
    Фестиваль уличных музыкантов
    Фестиваль уличных музыкантов 
    19:11 17.05.2014
    76
    На пейзажной аллее в Киеве, 17 мая, прошел фестиваль уличных музыкантов.
    Ламбер Вильсон
    Каннский кинофестиваль официально открыт на Лазурном берегу Франции
    21:30 14.05.2014
    18
    Церемония открытия 67-го Каннского кинофестиваля началась в среду вечером во французском городе Канн на Лазурном берегу.
    Фестиваль Зеленое дыхание жизни
    Фестиваль "Зеленое дыхание жизни" 
    17:49 14.05.2014
    22
    Фестиваль "Зеленое дыхание жизни" прошел в среду, 14 мая, в столичном Гидропарке.
    Фестиваль КаZантип. Архивное фото
    Глава ФСКН РФ не знает о существовании "КаZантипа"
    12:19 14.05.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Глава ФСКН России Виктор Иванов заявил, что не знает о существовании фестиваля "КаZантип", проводимого в Крыму.
    Каннский кинофестиваль - Золотая пальмовая ветвь
    Международный Каннский кинофестиваль. Справка
    00:01 14.05.2014
    104
    Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канн проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А - Международный Каннский кинофестиваль.
    Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс
    Фестиваль The BestCity.UA под Днепропетровском отменили
    13:38 12.05.2014
    9
    Музыкальный фестиваль The BestCity.UA, запланированный на нынешнее лето в Днепропетровской области, не состоится по соображениям безопасности, сообщили организаторы мероприятия.
    Групповой пилотаж (Великобритания) во время авиашоу.
    Авиационный фестиваль пройдет в Крыму
    07:55 09.05.2014
    39Присоединение Крыма к РФ
    Международный фестиваль "Крымские авиационные игры" пройдет в Феодосии с 9 по 11 мая, сообщил исполняющий обязанности мэра Феодосии Дмитрий Щепетков в понедельник на пресс-конференции в Симферополе.
    Фестиваль. Архивное фото
    Власти Грузии: в стране пройдет не "КаZантип", а аналогичный фестиваль
    07:16 06.05.2014
    31Присоединение Крыма к РФ
    Глава национальной администрации туризма Грузии Георгий Сигуа пояснил, что ведомство намерено провести похожий на "КаZантип" музыкальный фестиваль в Анаклии, а не переносить его из Крыма в Грузию.
    Фестиваль КаZантип. Архивное фото
    Фестиваль "КаZантип" переедет из Крыма в Грузию
    14:53 05.05.2014
    104
    Масштабный фестиваль электронной музыки "КаZантип", который ежегодно проводился в Крыму, в этом году состоится в Грузии.
    Фестиваль писанок
    Фестиваль писанок в Киеве 
    23:07 17.04.2014
    106
    Всеукраинский фестиваль писанок открылся в четверг, 17 апреля, в Софии Киевской.
    Кинорежиссёр Андрей Звягинцев
    "Левиафан" Звягинцева вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
    13:29 17.04.2014
    35
    Фильм "Левиафан" российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля, сообщил на пресс-конференции в четверг программный директор фестиваля Тьери Фремо.
    Губернатор Брянской области Николай Денин на международном фестивале славянских народов Славянское единство
    Брянск пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство"
    16:22 04.04.2014
    162
    Брянская область пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство", который ежегодно проводится на стыке границ России, Украины и Белоруссии и собирает до 40 тысяч гостей, сообщил журналистам глава региона Николай Денин.
    Канн
    Французский актер Ламбер Вильсон откроет 67 Каннский кинофестиваль
    09:34 04.04.2014
    22
    Французский актер Ламбер Вильсон, известный по фильмам "Матрица: Перезагрузка" и "Принцесса де Монпансье", станет ведущим 67-го международного Каннского кинофестиваля.
    Фестиваль "Опера Априори" представит премьеру оперы "Черный монах"
    13:29 06.03.2014
    6
    Международный фестиваль "Опера Априори" представит проект "Интеллектуальная опера: за гранью воображения" в Большом зале московской консерватории 16 марта. В программу вечера вошли две оперы, которые будут представлены в концертных версиях.
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