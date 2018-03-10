Брянская область пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство", который ежегодно проводится на стыке границ России, Украины и Белоруссии и собирает до 40 тысяч гостей, сообщил журналистам глава региона Николай Денин.
Международный фестиваль "Опера Априори" представит проект "Интеллектуальная опера: за гранью воображения" в Большом зале московской консерватории 16 марта. В программу вечера вошли две оперы, которые будут представлены в концертных версиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".