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    Родина-мать (монумент)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Родина-мать в Киеве в маковом венке: появилось видео
    На "Родину-мать" в Киеве надели маковый венок: появилось видео 
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    Второй год подряд монумент "Родина-мать" в Киеве украсили маковым венком. Как сообщили на странице Национального музея Второй мировой войны в Facebook, "мемориал готовится к памятным дням, когда весь мир вспоминает участников и жертв Второй мировой войны".
    Памятник Родина-мать в Киеве
    Озвучены сроки декоммунизации монумента "Родина-мать" в Киеве
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    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не смог назвать точные сроки демонтажа советского герба со скульптуры, но заверил, что он произойдет до конца 2016 года.
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    В Киеве со щита монумента "Родина-мать" уберут герб СССР
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    "Герб СССР будет снят с щита скульптуры "Родина-мать", написал в своем Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, такое предложение - "результат совещания экспертов, на базе которого будет отработаны все необходимые юридические решения".
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