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    Ил-20

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Cамолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Архивное фото
    Военные Латвии заявили, что заметили у границ самолет-разведчик РФ
    03:46 20.03.2016
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    По сообщению Национальных вооруженных сил, патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи внешней морской границы Латвии идентифицировали самолет Ил-20 ВВС России.
    Eurofighter Typhoon
    В Латвии сообщили о вылете истребителей НАТО на перехват Ил-78 ВВС РФ
    19:25 10.03.2015
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    Латвийские военные сообщили, что "итальянские истребители Typhoon охраны воздушного пространства Балтики НАТО 10 марта были подняты на перехват Ил-78 ВВС РФ над Балтийским морем".
    Cамолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Архивное фото
    Армия Латвии: истребители НАТО вылетели на перехват Ил-20 ВВС РФ
    16:30 09.02.2015
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    Ранее в НАТО заявляли об активности российских ВВС в европейском воздушном пространстве, в частности над Балтийским морем.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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