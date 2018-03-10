Подозреваемые сообщили, что причина неявки – плохое состояние здоровья. По данным НАБУ, есть факты, которые указывают на то, что подозреваемые могут уклоняться от явки в суд, прикрываясь ухудшением самочувствия.
Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко в эфире "ГС" заявил, что в истории с НАУ стоит обратить внимание не на взятку и сумму, а на то, что в университет пытается вернуться старая команда.
Согласно информации, задержанным грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имуществ, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
В Министерстве образования сообщили, что Харченко был уволен на основании решения комиссии МОН по проверке жалоб и обращений граждан относительно Национального авиационного университета 23 августа 2016 года.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.