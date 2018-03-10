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    Владимир Харченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Здание НАУ
    Бывшего и.о. ректора НАУ отправили под домашний арест за взятку
    16:18 19.09.2016
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    Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева, бывший исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко отправлен под частичный домашний арест.
    Вывеска НАБУ
    НАБУ: экс-ректор НАУ снова не пришел в суд по избранию меры пресечения
    19:34 31.08.2016
    126Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Подозреваемые сообщили, что причина неявки – плохое состояние здоровья. По данным НАБУ, есть факты, которые указывают на то, что подозреваемые могут уклоняться от явки в суд, прикрываясь ухудшением самочувствия.
    Здание НАУ
    Дело о взятках. НАУ стал "лакомым кусочком" - эксперт
    10:35 28.08.2016
    717Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко в эфире "ГС" заявил, что в истории с НАУ стоит обратить внимание не на взятку и сумму, а на то, что в университет пытается вернуться старая команда.
    Вывеска НАБУ
    Экс-врио ректора НАУ сообщили о подозрении - НАБУ
    15:50 27.08.2016
    580Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Согласно информации, задержанным грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имуществ, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
    Здание НАУ
    Обвиняемый во взяточничестве экс-ректор НАУ госпитализирован
    21:25 26.08.2016
    130Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По мнению Харченко, обвинения связаны с тем, что он выступал против строительства на территории университета жилого комплекса, который не имеет никакого отношения к учебному заведению.
    Национальный авиационный университет
    Минобразования: Харченко освобожден от исполнения обязанностей ректора НАУ
    20:41 26.08.2016
    277Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В Министерстве образования сообщили, что Харченко был уволен на основании решения комиссии МОН по проверке жалоб и обращений граждан относительно Национального авиационного университета 23 августа 2016 года.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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