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    Владимир Евсеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сирийская армия перешла в наступление против боевиков ИГ на севере провинции Хама
    США стремились направить "Исламское государство" в сторону Дамаска - эксперт
    21:12 08.10.2015
    367Сирия: военное противостояние.
    США поддерживали то одну, то другую сторону, и при этом стремились направить так называемое "Исламское государство" в сторону Дамаска, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
    Результаты авиударов ВВС РФ возле Идлиба и Алеппо в Сирии
    Турция будет препятствовать освобождению провинции Идлиб - эксперт
    21:02 08.10.2015
    643Сирия: военное противостояние.
    Турция будет препятствовать освобождению провинции Идлиб, но делать это будет скрытно, не напрямую, без ввода войск, считает военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
    Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии
    РФ борется с исламистами в Сирии не для того, чтобы "всех победить" - эксперт
    15:42 08.10.2015
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    Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев сообщил, что мирные переговоры в Сирии "могут вестись только с позиции силы".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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