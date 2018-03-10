Суд Харькова вынес решение оставить под арестом лидера киевского отделения российского мотоклуба "Ночные волки" Алексея Верещагина на два месяца без права внесения залога, сообщил представитель харьковского отделения клуба.
Фаворитами русских торгов Christies в Лондоне станут два шедевра художника Василия Верещагина, оцениваемые в 2,1-3,3 миллиона долларов, сообщает в четверг российское представительство аукционного дома.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".