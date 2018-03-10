наверх
10.03.201818:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Василий Верещагин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент киевского отделения мотоклуба Ночные волки Алексей Верещагин
    Суд оставил под арестом лидера киевского отделения "Ночных волков"
    18:59 22.05.2014
    73Спецоперация на востоке Украины
    Суд Харькова вынес решение оставить под арестом лидера киевского отделения российского мотоклуба "Ночные волки" Алексея Верещагина на два месяца без права внесения залога, сообщил представитель харьковского отделения клуба.
    Художник Василий Верещагин. Архивное фото
    Шедевры Верещагина будут выставлены на аукционе Christies
    13:40 03.04.2014
    31
    Фаворитами русских торгов Christies в Лондоне станут два шедевра художника Василия Верещагина, оцениваемые в 2,1-3,3 миллиона долларов, сообщает в четверг российское представительство аукционного дома.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги