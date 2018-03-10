ООН подсчитывает число погибших во время украинского конфликта, США осуждает убийство представителя МККК, Лукашенко не готов признать Новороссию. Подробнее о главных событиях минувшего дня – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
Памятнику Герою Советского Союза Валерию Чкалову возвращен первозданный вид: на постаменте вновь установлена сорванная вандалами мемориальная табличка с его именем. По случаю открытия памятника состоялся небольшой митинг киевлян.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".