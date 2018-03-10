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    Валерий Чкалов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    12:31 04.10.2014
    852Конец АТО - война за мир продолжается
    ООН подсчитывает число погибших во время украинского конфликта, США осуждает убийство представителя МККК, Лукашенко не готов признать Новороссию. Подробнее о главных событиях минувшего дня – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    В Киеве восстановили памятник Валерию Чкалову
    Митинг по случаю восстановления памятника Валерию Чкалову в Киеве 
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    Памятнику Герою Советского Союза Валерию Чкалову возвращен первозданный вид: на постаменте вновь установлена сорванная вандалами мемориальная табличка с его именем.
    В Киеве восстановили памятник Валерию Чкалову
    В Киеве восстановили памятник Валерию Чкалову
    07:17 04.10.2014
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    Памятнику Герою Советского Союза Валерию Чкалову возвращен первозданный вид: на постаменте вновь установлена сорванная вандалами мемориальная табличка с его именем. По случаю открытия памятника состоялся небольшой митинг киевлян.
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    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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