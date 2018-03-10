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    Тим Барроу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    О чем говорят в мире: запуск Brexit, "семья" Трампа
    15:11 30.03.2017
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    Великобритания запустила выход из Евросоюза, директор ФБР планировал летом 2016 года рассказать о "влиянии РФ" на выборы в США, а Иванка Трамп займет место в команде отца.
    Тим Барроу. Архивное фото
    Великобританию в ЕС будет представлять бывший посол в Украине и РФ
    03:37 05.01.2017
    83Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год возглавлял британское посольство в Украине. На новом посту он сменит Айвана Роджерса.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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