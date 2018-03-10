наверх
10.03.201808:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тарас Позняков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором Тарас Позняков уехал в столицу
    Водителя BlaBlaCar убили из пистолета ТТ - СМИ
    09:55 08.06.2016
    5277Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным одного из изданий, убийство произошло 4 апреля между селами Шевченково и Бобрица вблизи столицы: попутчики пытались угрозами заставить парня остановиться и выйти из машины, однако тот отказался, в результате чего завязалась потасовка и стрельба.
    Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором Тарас Позняков уехал в столицу
    Похищение водителя BlaBlaCar: Интерпол объявил в розыск подозреваемых
    16:40 16.05.2016
    493Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Голубу и Кингисеппу инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное присвоение автомобиля.
    Тарас Позняков. Архивное фото
    Отец водителя BlaBlaCar призвал не политизировать исчезновение сына
    16:35 21.04.2016
    648Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Обращение Александра Познякова опубликовала волонтер Эмма Маева. Он призвал "не усложнять и без того непростую и болезненную для нас ситуацию своими домыслами, собственными гипотезами и вырыванием слов из контекста".
    Луан Лука Кингисепп. Архивное фото
    Подозреваемый в исчезновении водителя BlaBlaCar причастен к ПС - СМИ
    10:37 18.04.2016
    2495Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным одного из украинских СМИ, имя подозреваемого - Луан Кингисепп. Он является бывшим бойцом отряда "Сонечко" закарпатского "Правого сектора" с позывным "Лука".
    Правоохранители обнаружили автомобиль, на котором Тарас Позняков уехал в столицу
    Установлены личности похитителей водителя BlaBlaСar - СМИ
    08:47 18.04.2016
    8491Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По данным одного из украинских изданий, целью преступников был не сам Тарас Позняков, а его автомобиль Audi. Парень не выходит на связь с 4 апреля. Его автомобиль уже найден.
    Разыскиваемый водитель Audi А6 Тарас Позняков
    Пассажир водителя BlaBlaCar мог быть причастен к стрельбе в Мукачево - СМИ
    11:25 13.04.2016
    628
    Поиски парня до сих пор ведутся. Не найдены и люди, имеющие отношение к его исчезновению. По данным СМИ, попутчиком парня мог быть человек, причастный к стрельбе в Мукачево в июле прошлого года.
    Машина разыскиваемого Тараса Познякова
    Журналисты показали гараж под Киевом, где нашли машину исчезнувшего Познякова
    12:57 12.04.2016
    1068
    Согласно данным СМИ, машину Тараса Познякова нашли в поселке Новоселки под Киевом в гараже, который принадлежит киевлянину Андрею Валетику. На данный момент гараж закрыт, но не опечатан.
    Исчезнувший Тарас Позняков. Архивное фото
    Волонтер опровергает сообщения о найденном авто водителя BlaBlaCar
    17:00 11.04.2016
    1162Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Волонтер Эмма Маева, участвующая в поисках исчезнувшего на минувшей неделе львовянина Тараса Познякова, опровергла сообщения СМИ о том, что его автомобиль найден.
    Машина разыскиваемого Тараса Познякова
    У полиции есть новые видео c машиной исчезнувшего водителя BlaBlaCar
    16:19 11.04.2016
    930Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович уточнил, что видео авто львовянина Тараса Познякова нельзя распространять пока что для общественности.
    Разыскиваемый водитель Audi А6 Тарас Позняков
    Полиция обнаружила авто исчезнувшего водителя BlaBlaCar - СМИ
    16:07 11.04.2016
    3269Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По словам источника в правоохранительных органах, в автомобиле пропавшего львовянина Тараса Познякова найдены следы применения огнестрельного оружия.
    Машина разыскиваемого Тараса Познякова
    К поискам водителя BlaBlaCar подключились кинологи и военные
    14:21 08.04.2016
    371
    По словам участника поисков Игоря Зинкевича, хороших новостей по-прежнему нет: ни пропавшего львовянина Тараса Познякова, ни авто, на котором он ехал, найти не удалось.
    Разыскиваемый водитель Audi А6 Тарас Позняков
    Исчезновение водителя BlaBlaCar: полиция опровергает убийство
    12:16 08.04.2016
    496
    Полиция не подтверждает информацию об убийстве Познякова. Уголовное производство по делу о его пропаже открыто по статье "умышленное убийство", но с пометкой "пропавший без вести".
    Исчезновение водителя BlaBlaCar: появилось видео с камер наблюдения. Видео
    Исчезновение водителя BlaBlaCar: появилось видео с камер наблюдения 
    12:31 07.04.2016
    2188Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    На поиски пропавшего под Киевом молодого парня из Львова, взявшего попутчиков на сервисе BlaBlaCar, ориентированы все патрульные наряды по всей территории страны. В сети появилось видео, на котором зафиксирована его иномарка по состоянию на 12:05 4 апреля.
    Разыскиваемый водитель Audi А6 Тарас Позняков
    Хороших новостей нет – активист о поисках пропавшего под Киевом водителя
    11:18 06.04.2016
    1240
    Под Киевом пропал парень, взявший попутчиков с сервиса BlaBlaCar. Поиски продолжаются, водителя пока найти не удалось, рассказал один из участников поиска Игорь Зинкевич.
    Машина разыскиваемого Тараса Познякова
    Опубликованы фото попутчика с BlaBlaCar исчезнувшего под Киевом водителя
    01:40 06.04.2016
    705
    Тарас Позняков следовал из Львова в столицу на автомобиле Audi А6, 2006 года выпуска. Согласно камерам, зафиксировано, что машина съехала с трассы в с. Бобрица в Киево-Святошинском районе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги