По данным одного из изданий, убийство произошло 4 апреля между селами Шевченково и Бобрица вблизи столицы: попутчики пытались угрозами заставить парня остановиться и выйти из машины, однако тот отказался, в результате чего завязалась потасовка и стрельба.
Обращение Александра Познякова опубликовала волонтер Эмма Маева. Он призвал "не усложнять и без того непростую и болезненную для нас ситуацию своими домыслами, собственными гипотезами и вырыванием слов из контекста".
На поиски пропавшего под Киевом молодого парня из Львова, взявшего попутчиков на сервисе BlaBlaCar, ориентированы все патрульные наряды по всей территории страны. В сети появилось видео, на котором зафиксирована его иномарка по состоянию на 12:05 4 апреля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".