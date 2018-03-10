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    Симона Вейль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Марин Ле Пен
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    13:38 01.07.2017
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    Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинили в "злоупотреблении доверием", в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа, умерла Симона Вейль — первая женщина, возглавившая Европарламент.
    Скончалась легендарная Симона Вейль
    Умерла легендарная женщина-политик 
    09:50 01.07.2017
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    На 90 году жизни умерла Симона Вейль - легенда европейской борьбы за равноправие женщин, французский юрист и политик, министр здравоохранения в 70-е годы при Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране в 90-е.
    Симона Вейль. Архивное фото
    Умерла первая женщина-глава Европарламента
    22:54 30.06.2017
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    Похороны Симоны Вейль пройдут в среду после полудня в Доме инвалидов в Париже. В церемонии прощания будет участвовать и президент Франции Эммануэль Макрон.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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