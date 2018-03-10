Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинили в "злоупотреблении доверием", в Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа, умерла Симона Вейль — первая женщина, возглавившая Европарламент.
На 90 году жизни умерла Симона Вейль - легенда европейской борьбы за равноправие женщин, французский юрист и политик, министр здравоохранения в 70-е годы при Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране в 90-е.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".