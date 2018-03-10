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    Серегей Березенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Центральная избирательная комиссия
    ЦИК обработал 100% бюллетеней: Березенко - 35,90%, Корбан - 14,76%
    23:12 27.07.2015
    271Чернигов, 205 округ: итоги
    Данные обработки 100% протоколов участковых комиссий в электронном виде обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в понедельник вечером.
    Руслан Бортник
    В Чернигове выбирали между Коломойским и Порошенко - политолог
    07:31 27.07.2015
    931Чернигов, 205 округ: итоги
    По словам Руслана Бортника, ожесточенность противостояния в Чернигове обусловлена тем, что "выбирают не Корбана и Березенко, а выбирают между Коломойским и Порошенко".
    Сергей Березенко
    Березенко уверенно лидирует после подсчета 55% бюллетеней
    06:55 27.07.2015
    284Чернигов, 205 округ: итоги
    Вторым по результатам голосования на округе №205 по-прежнему идет кандидат от партии УКРОП Геннадий Корбан. За него отдали свои голоса 14,72%, то есть 3688 человек.
    Голосование в Чернигове
    Выборы в Чернигове: Березенко уходит в отрыв от Корбана
    05:27 27.07.2015
    465Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации, обнародованной на официальном сайте ЦИК, на выборах лидирует представитель пропрезидентской БПП Сергей Березенко, набравший уже 37.38% голосов избирателей (5840 человек).
    Голосование в Чернигове
    Выборы в Чернигове. Обработано 12,04% протоколов: Березенко лидирует
    02:53 27.07.2015
    141Чернигов, 205 округ: итоги
    В количественном исчислении за Березенко отдали свои голоса 793 человека, за Корбана – 253 избирателя. Ранее сообщалось, что явка на выборы в округе №205 составила чуть больше 35%.
    Сергей Березенко
    Первые данные с УИК: Березенко значительно опережает Корбана
    01:16 27.07.2015
    262Чернигов, 205 округ: итоги
    По информации от наблюдателей партии "ДемАльянс", на которую ссылаются местные СМИ, кандидат от "Блока Петра Порошенко Сергей Березенко опережает Геннадия Корбана почти вдвое.
    Заблокированный автомобиль в Чернигове с пачками денег
    Скандальный округ 205 и выборы в Украине: битва до последней пачки денег
    16:24 20.07.2015
    1613Местные выборы 2015
    Украина движется навстречу выборам: чем ближе - тем скандальнее. Своеобразной репетицией предстоящего осенью местного волеизъявления должны стать "довыборы" в Чернигове на бурлящем 205 округе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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