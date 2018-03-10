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Серегей Березенко
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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ЦИК обработал 100% бюллетеней: Березенко - 35,90%, Корбан - 14,76%
23:12 27.07.2015
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Чернигов, 205 округ: итоги
Данные обработки 100% протоколов участковых комиссий в электронном виде обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в понедельник вечером.
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Вторым по результатам голосования на округе №205 по-прежнему идет кандидат от партии УКРОП Геннадий Корбан. За него отдали свои голоса 14,72%, то есть 3688 человек.
Выборы в Чернигове: Березенко уходит в отрыв от Корбана
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Чернигов, 205 округ: итоги
Согласно информации, обнародованной на официальном сайте ЦИК, на выборах лидирует представитель пропрезидентской БПП Сергей Березенко, набравший уже 37.38% голосов избирателей (5840 человек).
Выборы в Чернигове. Обработано 12,04% протоколов: Березенко лидирует
02:53 27.07.2015
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Чернигов, 205 округ: итоги
В количественном исчислении за Березенко отдали свои голоса 793 человека, за Корбана – 253 избирателя. Ранее сообщалось, что явка на выборы в округе №205 составила чуть больше 35%.
Первые данные с УИК: Березенко значительно опережает Корбана
01:16 27.07.2015
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Чернигов, 205 округ: итоги
По информации от наблюдателей партии "ДемАльянс", на которую ссылаются местные СМИ, кандидат от "Блока Петра Порошенко Сергей Березенко опережает Геннадия Корбана почти вдвое.
Скандальный округ 205 и выборы в Украине: битва до последней пачки денег
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Местные выборы 2015
Украина движется навстречу выборам: чем ближе - тем скандальнее. Своеобразной репетицией предстоящего осенью местного волеизъявления должны стать "довыборы" в Чернигове на бурлящем 205 округе.
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