Киев – город особенный. Гнев здесь выплескивают не только при помощи слов. Зачастую выплескиванию подлежит зеленка, а теперь и... кефир. Именно под такой отрезвляющий душ попал российский блогер Рустем Адагамов. Чем не угодил иноземный гость украинцам?
Накануне президент Петр Порошенко сообщил о грядущем освобождении еще 25 пленных украинцев. В этот же день Украина пообещала забрать всех своих заключенных из Крыма. Также вчера полиция Донецкой области анонсировала появление передвижных блокпостов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".