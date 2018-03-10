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    Рустем Адагамов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Рустем Адагамов
    Кефир для блогера. Соцсети о нападении на оппозиционера из РФ Адагамова
    16:02 30.05.2016
    471
    Киев – город особенный. Гнев здесь выплескивают не только при помощи слов. Зачастую выплескиванию подлежит зеленка, а теперь и... кефир. Именно под такой отрезвляющий душ попал российский блогер Рустем Адагамов. Чем не угодил иноземный гость украинцам?
    Блокпост в зоне проведения АТО в Донецкой области
    Хроника 29 мая: передвижные блокпосты и поножовщина во Львове
    09:20 30.05.2016
    505
    Накануне президент Петр Порошенко сообщил о грядущем освобождении еще 25 пленных украинцев. В этот же день Украина пообещала забрать всех своих заключенных из Крыма. Также вчера полиция Донецкой области анонсировала появление передвижных блокпостов.
    Рустем Адагамов
    В Киеве известного российского блогера облили кефиром
    03:34 30.05.2016
    915
    По словам блогера Рустема Адагамова, "при выходе из хинкальной сзади подбежали несколько мальчишек в "адидасе" и облили меня кефиром. Киев – добрый город: могли ведь и изувечить или убить".
    Народное вече в годовщину Евромайдана в Киеве
    Обзор соцсетей: Годовщина зачистки Евромайдана. Обидели детей - и началось...
    17:14 30.11.2014
    698Год Революции
    30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" разогнали студенческую акцию протеста на Майдане. На следующий день на столичный Майдан Незалежности вышли десятки тысяч людей.
    Рустем Адагамов
    Блогер Адагамов заявил, что выходит из совета при Минкультуры
    07:42 15.01.2013
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    Бывшая жена Адагамова Татьяна Дельсаль в конце декабря в интервью телеканалу Russia Today обвинила экс-мужа в интимной связи с несовершеннолетней девушкой в Норвегии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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