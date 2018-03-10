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Киев – город особенный. Гнев здесь выплескивают не только при помощи слов. Зачастую выплескиванию подлежит зеленка, а теперь и... кефир. Именно под такой отрезвляющий душ попал российский блогер Рустем Адагамов. Чем не угодил иноземный гость украинцам?