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    Роман Зварыч

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Шествие Азова
    Гражданский корпус "Азов": а вы готовы к новой смене власти в Украине?
    11:05 27.05.2016
    5499Марш "Азова" в центре Киева
    На днях Киев опять сотрясали петарды, коллективные вопли, барабанный бой и пространные угрозы в адрес власти. И всё это под пафосным лозунгом "Требование нации – нет капитуляции". На этот раз роль "нации" сыграл Гражданский корпус "Азов".
    Роман Зварыч
    Фронт на мариупольском направлении не так уж и укреплен - советник "Азова"
    03:19 04.12.2015
    350Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил Роман Зварич, взятие под свой контроль украинскими военными Павлополя и Пищевика имеет стратегическое значение, "поскольку они находятся на высоте".
    Авто Романа Зварыча, который попал в ДТП
    Зварыч попал в ДТП на трассе Киев-Чоп - "Азов"
    15:26 19.10.2015
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    Как сообщили в пресс-службе "Азова", авто Зварыча "пытались столкнуть с трассы неустановленные автомобили, которые двигались кортежем с проблесковыми маяками".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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