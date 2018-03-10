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    Полк "Азов"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Батальон Азов в Мариуполе
    "Донбасс" и "Азов" – вновь на передовой. Комментарий военного эксперта
    08:05 23.06.2016
    2487Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Военный эксперт Олег Жданов считает, что май стал тяжелым месяцем для украинских военных, поэтому бойцы, которые сейчас находятся на передовой, нуждаются в ротации.
    Шествие Азова
    Гражданский корпус "Азов": а вы готовы к новой смене власти в Украине?
    11:05 27.05.2016
    5499Марш "Азова" в центре Киева
    На днях Киев опять сотрясали петарды, коллективные вопли, барабанный бой и пространные угрозы в адрес власти. И всё это под пафосным лозунгом "Требование нации – нет капитуляции". На этот раз роль "нации" сыграл Гражданский корпус "Азов".
    Марш Азова в Киеве
    Что значит акция и митинг "Азова" около Рады? Комментарий политолога
    17:53 22.05.2016
    2475Марш "Азова" в центре Киева
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выборы на Донбассе на сегодняшний день невозможны. По мнению эксперта, результатом такого волеизъявления будет сворачивание конфликта до внутриукраинского.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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