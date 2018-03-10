На днях Киев опять сотрясали петарды, коллективные вопли, барабанный бой и пространные угрозы в адрес власти. И всё это под пафосным лозунгом "Требование нации – нет капитуляции". На этот раз роль "нации" сыграл Гражданский корпус "Азов".
Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выборы на Донбассе на сегодняшний день невозможны. По мнению эксперта, результатом такого волеизъявления будет сворачивание конфликта до внутриукраинского.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".