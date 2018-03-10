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    Рэйманд Одиерно

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко и глава Генштаба США обсудили совместные мероприятия
    13:54 08.07.2015
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    По информации начальника Генштаба Украины генерал-полковника Виктора Муженко, речь идет о совместных мероприятиях по подготовке украинских военных на 2015-2016 годы.
    Боевые стрельбы 14-й отдельной механизированной бригады ОК Запад
    Минобороны: Муженко встретится с начальником Генштаба США
    09:35 07.07.2015
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    Глава Генштаба ВСУ проведет переговоры с Рэймандом Одиерно. Встреча состоится в Киеве, где также пройдет беседа заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игоря Долгова и посла Норвегии.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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