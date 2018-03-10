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    Раймонд Вейонис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент Латвии Раймонд Вейонис
    Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов
    13:06 04.01.2018
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    Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима.
    Президент Латвии Раймонд Вейонис. Архивное фото
    Президент Латвии попал в больницу - СМИ
    11:11 18.01.2016
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    В Рижской Восточной клинической больнице отказались предоставить подробную информацию, а в канцелярии президента заявили, что участие главы государства в запланированных мероприятиях отменено.
    Новый президент Латвии Раймонд Вейонис ждет результатов выборов в доме парламента в Риге
    В Украине ожидают визитов президента Латвии и главы МИД Италии
    15:21 26.10.2015
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    Как сообщается в понедельник на сайте Рады, обе встречи со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом пройдут в Киеве в здании парламента во вторник, 27 октября.
    Президент Латвии Раймонд Вейонис. Архивное фото
    Президент Латвии считает верным решение стран ЕС о вводе санкций против РФ
    22:16 01.09.2015
    193Новые санкции в отношении России.
    Президент Латвии во время визита в Мадонский край республики отметил, что в Европейском Союзе должны бороться за общие ценности, поэтому решение о введении санкций в отношении России было правильным.
    Президент Латвии Раймонд Вейонис. Архивное фото
    Президент Латвии призвал неграждан ускорить процедуру натурализации
    05:58 29.07.2015
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    Абсолютное большинство неграждан в Латвии- русскоязычные жители. Для того чтобы получить гражданство, им необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории.
    Сейм Латвии на внеочередном заседании в среду избрал президентом страны министра обороны Раймонда Вейониса.
    Сейм Латвии избрал президентом страны министра обороны Вейониса
    18:28 03.06.2015
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    За Раймонда Вейониса, кандидата от партии "Союз зеленых и крестьян", в пятом раунде первого тура проголосовало 55 депутатов латвийского Сейма.
    Латвия. Архивное фото
    Министр обороны Латвии не может вылететь из столицы ЦАР из-за боев
    12:48 11.10.2014
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    Седьмого октября министр обороны и командир Национальных вооруженных сил Латвии прилетели в ЦАР, чтобы ознакомиться с ходом военной операции, в которой участвуют военнослужащие ЕС.
    Рига. Архивное фото
    Министр обороны Латвии обсудит в Киеве поддержку ВС Украины
    00:10 23.09.2014
    79Мировая реакция на события в Украине
    Министр обороны Латвии Раймонд Вейонис посетит с двухдневным рабочим визитом Киев, чтобы обсудить возможности оказания Латвией поддержки вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба министра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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