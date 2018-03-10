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Тег
Раймонд Вейонис
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов
13:06 04.01.2018
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Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима.
Президент Латвии попал в больницу - СМИ
11:11 18.01.2016
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В Рижской Восточной клинической больнице отказались предоставить подробную информацию, а в канцелярии президента заявили, что участие главы государства в запланированных мероприятиях отменено.
В Украине ожидают визитов президента Латвии и главы МИД Италии
15:21 26.10.2015
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Как сообщается в понедельник на сайте Рады, обе встречи со спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом пройдут в Киеве в здании парламента во вторник, 27 октября.
Президент Латвии считает верным решение стран ЕС о вводе санкций против РФ
22:16 01.09.2015
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Новые санкции в отношении России.
Президент Латвии во время визита в Мадонский край республики отметил, что в Европейском Союзе должны бороться за общие ценности, поэтому решение о введении санкций в отношении России было правильным.
Президент Латвии призвал неграждан ускорить процедуру натурализации
05:58 29.07.2015
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Абсолютное большинство неграждан в Латвии- русскоязычные жители. Для того чтобы получить гражданство, им необходимо сдать экзамен по латышскому языку и истории.
Сейм Латвии избрал президентом страны министра обороны Вейониса
18:28 03.06.2015
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За Раймонда Вейониса, кандидата от партии "Союз зеленых и крестьян", в пятом раунде первого тура проголосовало 55 депутатов латвийского Сейма.
Министр обороны Латвии не может вылететь из столицы ЦАР из-за боев
12:48 11.10.2014
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Седьмого октября министр обороны и командир Национальных вооруженных сил Латвии прилетели в ЦАР, чтобы ознакомиться с ходом военной операции, в которой участвуют военнослужащие ЕС.
Министр обороны Латвии обсудит в Киеве поддержку ВС Украины
00:10 23.09.2014
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Мировая реакция на события в Украине
Министр обороны Латвии Раймонд Вейонис посетит с двухдневным рабочим визитом Киев, чтобы обсудить возможности оказания Латвией поддержки вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба министра.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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