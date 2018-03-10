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    Питер Кук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаг Китая
    КНР задержала "подводный беспилотник" США в Южно-Китайском море
    12:38 17.12.2016
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    К северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал автономный необитаемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch.
    Пентагон
    США не планируют сотрудничать с РФ в определении целей в Сирии - Пентагон
    22:12 29.11.2016
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    Как сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук, у Соединенных Штатов нет планов сотрудничать с Россией при определении целей для воздушных ударов в Сирии.
    Пентагон
    Пентагон не планирует расширять сотрудничество с военными РФ в Сирии
    21:18 23.02.2016
    74РФ и США: железный занавес
    Представитель Пентагона Питер Кук сообщил, что сотрудничество военных США и РФ по военной линии ограничено меморандумом о взаимопонимании.
    Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
    США положительно оценили последние удары РФ по ИГ в Сирии
    22:47 17.11.2015
    234Сирия: военное противостояние.
    Как заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук на брифинге во вторник, последние авиаудары РФ были нацелены на те районы, которые находятся под контролем ИГ.
    Пентагон
    В Пентагоне назвали одну из целей авиаударов США в Сирии
    06:15 13.11.2015
    344Сирия: военное противостояние.
    Британец "Джихади Джон" из рядов ИГ стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты.
    Пентагон
    Катастрофа А321 не приведет к кооперации США и РФ против ИГ - Пентагон
    22:46 10.11.2015
    170Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
    Пентагон
    США надеются на скорейшее завершение переговоров с РФ о полетах в Сирии
    00:59 16.10.2015
    122Сирия: военное противостояние.
    В среду военные эксперты России и США провели третью видеоконференцию по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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