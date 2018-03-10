К северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал автономный необитаемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch.
Британец "Джихади Джон" из рядов ИГ стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, РФ и коалиции по-прежнему разные подходы к кампании против ИГ. По его словам, Россия действует на принципах поддержки режима президента Сирии Башара Ассада, что США считают контрпродуктивным.
В среду военные эксперты России и США провели третью видеоконференцию по тексту возможного договора об обеспечении безопасности полетов над Сирией авиации РФ и летательных аппаратов возглавляемой США коалиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".