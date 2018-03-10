Глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина в эфире ГС заявила, что официальная статистика по трудоустройству переселенцев - сильно искажена и вызывает только улыбку.
Глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина заявила, что взаимодействие властей с вынужденными переселенцами идет с позиции "вы преступники, сепаратисты - докажите нам обратное".
По словам главы "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев" Оксаны Ермишиной, на то, чтобы наладить обмен данными между всеми ведомствами, которые сталкиваются с переселенцами, не хватает денег.
Действия чиновников демонстрируют, что регистрация переселенцем из зоны АТО вызывает не решение проблемы, а создание дополнительных блоков, считает глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
Государственная программа по строительству жилья и трудоустройства переселенцев существует только на бумаге, заявила эксперт Оксана Ермишина. По ее словам, в бюджете на 2016 год не заложено никаких средств для реализации данной программы.
В Киеве участились попытки выкупить базу данных вынужденных переселенцев неизвестными лицами. Каким образом злоумышленники могут использовать информацию, рассказала глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
Председатель "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев" Оксана Ермишина уверена, что проблема внутренне перемещенных украинцев – не такая страшная и сложная, как представляют себе чиновники и многие жители страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".