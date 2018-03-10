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    Оксана Ермишина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Снова волна. Переселенцы возвращаются на Донбасс, в свои дома
    14:35 17.11.2017
    7874Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Материальная помощь, которую государство предоставляет вынужденным переселенцам, унизительна для них, подчеркнула Оксана Ермишина.
    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Ермишина: от государства переселенцам нужны только рабочие места
    00:27 19.04.2017
    180Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина в эфире ГС заявила, что официальная статистика по трудоустройству переселенцев - сильно искажена и вызывает только улыбку.
    Переселенцы. Архивное фото
    Для власти переселенцы равно сепаратисты - эксперт
    11:03 26.10.2016
    1753
    Глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина заявила, что взаимодействие властей с вынужденными переселенцами идет с позиции "вы преступники, сепаратисты - докажите нам обратное".
    Кличко и Пайетт открыли центр для переселенцев в Киеве
    Эксперт: электронный реестр переселенцев не отменит бумажные справки
    19:57 01.08.2016
    626АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам главы "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев" Оксаны Ермишиной, на то, чтобы наладить обмен данными между всеми ведомствами, которые сталкиваются с переселенцами, не хватает денег.
    Эксперт рассказала о реальном числе вынужденных переселенцев из Донбасса
    Эксперт о реальном числе переселенцев из Донбасса 
    07:35 23.04.2016
    1449Донбасс: мир или война.
    Оксана Ермишина, председатель ОО "Всеукраинская организация по делам вынужденных переселенцев", в прямом эфире Шустер LIVE рассказала об официальном количестве вынужденных переселенцев.
    Беженцы в волонтерском центре Славянска
    Ноу-хау властей относительно переселенцев не поддаются описанию - Ермишина
    08:33 04.04.2016
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    Действия чиновников демонстрируют, что регистрация переселенцем из зоны АТО вызывает не решение проблемы, а создание дополнительных блоков, считает глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
    Гривна
    В бюджете-2016 о жилье для переселенцев забыли - Ермишина
    09:25 12.01.2016
    3424Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Государственная программа по строительству жилья и трудоустройства переселенцев существует только на бумаге, заявила эксперт Оксана Ермишина. По ее словам, в бюджете на 2016 год не заложено никаких средств для реализации данной программы.
    Варшава
    Польша, жди меня. Украинцы массово мигрируют на Запад
    16:12 27.09.2015
    5027
    Украинцы массово уезжают из страны, а Польша в роли "доступного" Запада прочно закрепляется в роли лидера симпатий. Бизнес и студенты выбирают жизнь по-новому, но – в другом государстве.
    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    На базах переселенцев могут наживаться торговцы гуманитаркой - Ермишина
    05:20 24.09.2015
    144Немирное перемирие на Донбассе.
    В Киеве началась настоящая охота на базы данных. Неизвестные звонят волонтерам и предлагают им продать информацию о переселенцах из Донбасса и Крыма.
    Беженцы в волонтерском центре Славянска. Архивное фото
    Бизнес на горе. В Украине охотятся за базами данных переселенцев
    11:16 23.09.2015
    967Немирное перемирие на Донбассе.
    В Киеве участились попытки выкупить базу данных вынужденных переселенцев неизвестными лицами. Каким образом злоумышленники могут использовать информацию, рассказала глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.
    Лагерь для переселенцев из зоны АТО. Архивное фото
    Эксперт: переселенцы – не бедные и несчастные, а огромный ресурс для Украины
    16:57 16.06.2015
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    Председатель "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев" Оксана Ермишина уверена, что проблема внутренне перемещенных украинцев – не такая страшная и сложная, как представляют себе чиновники и многие жители страны.
    Беженцы в волонтерском центре Славянска. Архивное фото
    Государство нерационально тратит деньги на переселенцев — эксперт
    08:18 13.05.2015
    750Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Украина выделяет огромные средства для помощи переселенцам, однако их распределение является неэффективным, считает глава "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев" Оксана Ермишина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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