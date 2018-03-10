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    Наталия Галибаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Наталья Галибаренко. Архивное фото
    Киев не будет "обменивать" Крым на Донбасс - посол Украины в Лондоне
    16:04 20.02.2017
    318Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наталия Галибаренко выразила сомнения относительно перспектив нынешнего перемирия, напомнив, что оно уже пятое по счету. Она подчеркнула, что Украина "не продает свои территории".
    Британский журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
    Посол Украины в Британии просит остановить деятельность журналиста Филлипса
    18:48 22.09.2016
    731
    Наталия Галибаренко напомнила, что Филлипс ранее был задержан украинскими правоохранителями по подозрению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но позднее отпущен по настоянию британской стороны.
    Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко (справа) и королева Елизавета II (слева)
    Экс-замглавы МИД заявила о "нищенских зарплатах" в ведомстве
    12:02 25.08.2016
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    Как заявил посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, необходимо также пересмотреть закон о дипломатической службе и подумать, сколько Киеву нужно посольств.
    Флаг Евросоюза
    Украина готова обсуждать с РФ ряд вопросов по ассоциации с ЕС - МИД
    14:32 22.04.2015
    295Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Замглавы отечественного МИД Наталия Галибаренко сообщила, что власти не будут вносить изменения в текст соглашения об ассоциации, включая часть о ЗСТ, однако готовы вести переговоры по ряду вопросов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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