Хиль Паррондо получил самую престижную награду в области кинематографии за лучшую работу художников и декораторов в фильмамх "Паттон" (1970) и "Николай и Александра" (1971 год, о жизни последнего русского императора).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.