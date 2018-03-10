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    Луиш Фигу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Луиш Фигу
    Луиш Фигу стал вице-президентом комитета ФИФА по развитию
    16:56 14.05.2016
    46Скандал в ФИФА-УЕФА
    В ФИФА сообщили, что легендарный португальский футболист Луиш Фигу, ставший известным играя за мадридский "Реал", "Барселону" и миланский "Интер", на конгрессе назначен вице-президентом комитета по развитию ФИФА.
    Луиш Фигу
    Фигу снял свою кандидатуру с выборов главы ФИФА
    19:38 21.05.2015
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    Бывший футболист испанских "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу решил не принимать участие в выборах президента ФИФА.
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер
    ФИФА утвердила четырех кандидатов на пост главы организации
    23:28 09.02.2015
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    Избирком ФИФА проверил поданные заявки от кандидатов на пост президента Ассоциации и утвердил четырех из них. Также два чиновника ФИФА временно покинули свои должности, чтобы избежать обвинений в предвзятости.
    Полузащитник футбольной команды Реал Луиш Фигу
    Кандидат на пост главы ФИФА Луиш Фигу получил поддержку шести федераций
    18:25 30.01.2015
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    ФИФА получила уведомление о поддержке кандидатуры Луиша Фигу федераций шести стран на этой неделе, раньше дедлайна, сообщил португалец Луиш Фигу в своем микроблоге в Twitter.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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