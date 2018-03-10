В ФИФА сообщили, что легендарный португальский футболист Луиш Фигу, ставший известным играя за мадридский "Реал", "Барселону" и миланский "Интер", на конгрессе назначен вице-президентом комитета по развитию ФИФА.
Избирком ФИФА проверил поданные заявки от кандидатов на пост президента Ассоциации и утвердил четырех из них. Также два чиновника ФИФА временно покинули свои должности, чтобы избежать обвинений в предвзятости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".