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    Луи ван Гал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Луи ван Гал. Архивное фото
    Луи ван Гал намерен завершить тренерскую карьеру
    10:31 17.01.2017
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    Отметим, что за свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов.
    Главный тренер Манчестер Юнайтед Луи Ван Гал
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ван Гал покинул свой пост
    19:12 23.05.2016
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    По информации источника, об отставке Ван Галу сообщил вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд. Ожидается, что во вторник руководство манкунианцев проведет переговоры с Жозе Моуринью, который подпишет трехлетний контракт.
    Главный тренер Манчестер Юнайтед Луи Ван Гал
    "МЮ" под руководством ван Гала потерпел историческое поражение
    04:19 27.12.2015
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    Есть вероятность, что в ближайшее время главный тренер "манкунианцев" Луи ван Гал будет отправлен в отставку. Британская букмекерская контора "Paddy Power" начала выплачивать деньги всем, кто поставил на увольнение голландского специалиста.
    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром мадридского Реала в истории
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" надеется на возвращение Роналду
    15:29 22.11.2015
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    В составе "Юнайтед" Криштиану Роналду трижды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов. Луи ван Гал заявил, что "давайте ждать".
    Луи ван Гал. Архивное фото
    Луи ван Гал попросил возвести вокруг базы "Манчестер Юнайтед" забор
    12:40 09.10.2015
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    Нововведение принесет пользу клубу с коммерческой точки зрения: руководство футбольного клуба планирует размещать на нем логотипы спонсоров команды. К возведению забора строители приступят на текущей неделе.
    Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа
    "Манчестер Юнайтед" доминировал в матче с "Саутгемптоном", считает ван Гал
    21:43 11.01.2015
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    Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 17 января в гостях с "Куинз Парк Рейнджерс".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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