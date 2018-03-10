По информации источника, об отставке Ван Галу сообщил вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд. Ожидается, что во вторник руководство манкунианцев проведет переговоры с Жозе Моуринью, который подпишет трехлетний контракт.
Есть вероятность, что в ближайшее время главный тренер "манкунианцев" Луи ван Гал будет отправлен в отставку. Британская букмекерская контора "Paddy Power" начала выплачивать деньги всем, кто поставил на увольнение голландского специалиста.
Нововведение принесет пользу клубу с коммерческой точки зрения: руководство футбольного клуба планирует размещать на нем логотипы спонсоров команды. К возведению забора строители приступят на текущей неделе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.