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    Людмила Алексеева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
    Глава МХГ утром в понедельник встретится с Нуланд
    21:51 17.05.2015
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    Согласно информации главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, ей позвонили из американского посольства и сообщили о том, что Нуланд хотела бы с ней встретиться.
    Людмила Алексеева. Архивное фото
    Алексеева назвала убийство Немцова страшным политическим убийством
    09:37 28.02.2015
    881Годовщина убийства Бориса Немцова
    Глава Московской Хельсинкской группы заявила, что Немцов был "очень хорошим и честным человеком." По ее мнению, он был верным своим убеждениям.
    Людмила Алексеева
    Киеву следовало бы объявить всеукраинский траур по погибшим - МХГ
    10:40 03.05.2014
    20Отношения Украины и России
    Украинским властям следовало бы объявить всеукраинский траур по погибшим в результате столкновений и пожара в Одессе, считает глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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