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    Любовь Орлова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Любовь Орлова в цветной версии музыкальной комедии Григория Александрова Веселые ребята.
    Сто пятнадцать лет назад родилась актриса театра и кино Любовь Орлова
    02:43 11.02.2017
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    Поворотным моментом в творчестве артистки стала встреча с молодым режиссером Григорием Александровым, который снял ее в главной роли в комедии "Веселые ребята" (1934).
    Международный конкурс песни Евровидение-2013. Архивное фото
    Учет голосов крымчан на Евровидении будет зависеть от телефонных кодов
    16:22 08.04.2014
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    Учет голосов жителей Крыма и Севастополя на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Дании с 6 по 10 мая 2014 года, будет зависеть от телефонных кодов на полуострове.
    Кинорежиссер Григорий Александров
    В среду исполняется 110 лет со дня рождения режиссера Александрова
    10:39 23.01.2013
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    Александров, создатель жанра советской музыкальной кинокомедии, автор таких фильмов как "Волга-Волга", "Цирк", "Веселые ребята" и "Весна". Был женат на актрисе Любови Орловой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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