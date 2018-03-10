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Тег
Любовь Орлова
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Поворотным моментом в творчестве артистки стала встреча с молодым режиссером Григорием Александровым, который снял ее в главной роли в комедии "Веселые ребята" (1934).
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16:22 08.04.2014
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