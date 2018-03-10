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    Леся Оробец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Виталий Кличко
    Кличко набирает 56,55% голосов после обработки почти 97% бюллетеней
    09:34 31.05.2014
    17Выборы в Украине - 2014
    Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко по итогам обработки данных с 1049 избирательных участков (96,95%) набирает 56,55% голосов избирателей, сообщается на сайте киевского горизбиркома в субботу.
    Виталий Кличко
    Салий: Кличко не хочет честных выборов
    15:56 14.05.2014
    67Предвыборная гонка в Украине
    Экс-глава столичной администрации Иван Салий, которого территориальная избирательная комиссия сняла с выборов мэра Киева, называет случившееся не иначе как "политическим заказом" и винит во всем УДАР.
    Словесная перепалка Оробец с Кличко
    Оробец поругалась в Раде с Кличко 
    15:33 14.05.2014
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    В Верховной Раде состоялась словесная перепалка Леси Оробец и Виталия Кличко. Оробец обвинила кандидата в мэры в том, что он "воюет с женщиной".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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