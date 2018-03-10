Как отмечается, визит запланирован из-за сложной гуманитарной ситуации, которая требует предоставления помощи около 5 миллионам людей в стране. Гуманитарные организации требуют безопасного и быстрого доступа к зонам конфликта.
Гуманитарная помощь Евросоюза, объем которой увеличен в два раза, до 300 млн гривен, будет доставлена на склады ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В регионе, по данным властей, зарегистрировались 84 тыс переселенцев.
По предварительной информации, Евросоюз намерен увеличить гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта в Украине, "особенно перемещенным людям и тем, кто нуждается в помощи, чтобы пережить сильный холод"
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".