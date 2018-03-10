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    Христос Стилианидис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Евро
    ЕК дополнительно выделит 15 млн евро гуманитарной помощи Украине
    14:11 01.07.2015
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    Как отмечается в коммюнике, обнародованном в среду, общий объем помощи, которую комиссия выделяет в гуманитарных целях, таким образом, достигнет 62 миллионов евро.
    Христос Стилианидис
    Еврокомиссар по гуманитарной помощи в среду приедет в Украину
    08:38 01.07.2015
    190Переговоры по Донбассу
    Как отмечается, визит запланирован из-за сложной гуманитарной ситуации, которая требует предоставления помощи около 5 миллионам людей в стране. Гуманитарные организации требуют безопасного и быстрого доступа к зонам конфликта.
    Христос Стилианидис
    ЕК: еврокомиссар Стилианидис посетит Украину 1-2 июля
    13:30 30.06.2015
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    По словам Христоса Стилианидиса, гуманитарные организации должны иметь безопасный и быстрый доступ в зоны конфликта. Визит еврокомиссара планируется в начале июля.
    Флаг Евросоюза
    Киев ждет еврокомиссара Стилианидиса 1-2 июля - посол Украины при ЕС
    18:28 16.06.2015
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    Представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев сообщил, что визит еврокомиссара по гуманитарной помощи Стилианидиса готовится со значительным пакетом поддержки.
    Евро и флаг Европейского союза
    ЕС выделил сирийским беженцам в Ливане 37 млн евро
    23:06 31.01.2015
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    Выделенные средства являются частью новой гумпомощи, выделенной ЕС в размере 136 миллионов евро на борьбу с последствиями сирийского кризиса внутри Сирии и в соседних странах.
    Передача европейской гумпомощи в Днепропетровске
    Еврокомиссар передал 85 т гумпомощи ЕС беженцам Востока 
    04:58 28.01.2015
    210Отношение мира к ситуации в Украине
    Помощь на сумму 300 млн гривен была доставлена в Днепропетровск на 7 автотрейлерах и 3 грузовых самолетах.
    Флаг Евросоюза
    ЕС в два раза увеличит объем гумпомощи внутренним переселенцам в Украине
    12:51 27.01.2015
    152Отношение мира к ситуации в Украине
    Гуманитарная помощь Евросоюза, объем которой увеличен в два раза, до 300 млн гривен, будет доставлена на склады ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В регионе, по данным властей, зарегистрировались 84 тыс переселенцев.
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, в Киеве, в субботу, 10 января
    Порошенко назвал российские гумконвои на Донбасс "квазипомощью"
    15:24 26.01.2015
    453Будет ли мир на Донбассе?
    Президент Украины заявил, что российские конвои доставляют топливо для танков и оружие для боевиков на Донбассе. По его словам, сотни тысяч людей нуждаются в другой помощи.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС готов поддержать все усилия для завершения конфликта в Украине
    15:01 26.01.2015
    300Будет ли мир на Донбассе?
    Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис после встречи с Петром Порошенко. Он надеется, что решение по конфликту будет найдено.
    Флаги Евросоюза
    Еврокомиссар по гумпомощи призвал прекратить боевые действия в Донбассе
    14:42 26.01.2015
    69Будет ли мир на Донбассе?
    По его словам, он глубоко обеспокоен эскалацией конфликта и считает, что "только политическое решение может принести долгосрочный мир".
    Флаг Евросоюза
    Еврокомиссар по гумпомощи Стилианидис посетит Украину 26-27 января
    14:59 22.01.2015
    82Отношение мира к ситуации в Украине
    По предварительной информации, Евросоюз намерен увеличить гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта в Украине, "особенно перемещенным людям и тем, кто нуждается в помощи, чтобы пережить сильный холод"
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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