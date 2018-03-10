Председатель правления Лиги противодействия кибертерроризму и информвойнам Юрий Когут в эфире "ГС" заявил, что технически нет систем, которые были бы защищены от постороннего информационного вмешательства.
Предправления "Лиги противодействия кибертерроризму и информационным войнам" Юрий Когут заявил, что необходимо создание системы кибербезопасности, которая бы эффективно заработала под руководством НБУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".