Как сообщил глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз, происшествие произошло в Попаснянском районе. Он уточнил, что в результате подрыва на мине один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.
По его словам, первоочередная задача – это разобраться с финансовыми вопросами. Самое главное – достижение мира в Луганской области. Он добавил, что это произойдет тогда, "когда разум победит страх и глупость".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".