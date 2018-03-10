наверх
10.03.201809:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Гарбуз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сергей Самарский
    Глава Луганской области прокомментировал убийство депутата от БПП
    09:47 03.11.2017
    1384
    По словам Юрия Гарбуза, Сергей Самарский направлялся домой, но не вернулся. Он собирался действительно выйти в эфир на одном из телеканалов. Ведется следствие.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    Часть Луганской области осталась без воды
    20:38 19.07.2017
    215
    В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, сообщил глава ОВГА Юрий Гарбуз.
    Пенсионеры за компьютерами. Архивное фото
    Информполитика: Донбасс уходит в... интернет
    15:28 25.05.2017
    1520Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Пока эксперты обсуждали нюансы информационной политики, которые могли бы в будущем способствовать реинтеграции Донбасса, депутаты в Раде бодро проголосовали за закон о языковых квотах на ТВ.
    Медработник в Донбассе
    В районе Станицы Луганской при обстрелах ранен военнослужащий
    10:30 25.10.2016
    149Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, под огнем оказались именно те участки, откуда планировался отвод войск, согласно минским соглашениям.
    Колонна украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    Автомобиль ВСУ подорвался на мине в Луганской области, есть жертвы
    10:05 17.10.2016
    2267Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщил глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз, происшествие произошло в Попаснянском районе. Он уточнил, что в результате подрыва на мине один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.
    Ситуация в Станице Луганской
    Предпосылок для отвода сил у Станицы Луганской до сих пор нет - губернатор
    12:19 12.10.2016
    162Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз уточнил, что на данный момент войска не отведены, а ОБСЕ сделает анализ ситуации.
    ВСУ. Архивное фото
    Ястребы налетели. Проблемный отвод сил в зоне АТО - это намек на войну
    19:19 04.10.2016
    5949Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Военный эксперт Игорь Левченко в эфире "ГС" заявил, что идея с разведением войск в трех пунктах на Донбассе в существующем виде, это большая ошибка украинского руководства.
    Ситуация в поселке Станица Луганская
    Губернатор Луганской области допускает потерю контроля над Станицей
    09:41 27.09.2016
    3235Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз уточнил, что не представляет, как на практике реализовать договоренности о разведении сил в Донбассе.
    Голосование в Луганской области
    Более 40% граждан проголосовали на довыборах в Раду в Луганской области
    01:17 18.07.2016
    225Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Промежуточные выборы в Верховную Раду в 114-м округе состоялись. По состоянию на 20.00 предварительно в них приняло участие 40,92% избирателей, заявил глава ВГА Юрий Гарбуз.
    Завод. Архивное фото
    Власти намерены возобновить работу северодонецкого "Азота" под Луганском
    18:39 07.05.2016
    1001
    Сообщается, что глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз дал поручение проработать вопрос возможности запуска с 1 июня ПАО "Северодонецкое объединение Азот".
    Юрий Гарбуз. Архивное фото
    Гарбуз озвучил первоочередные задачи на посту главы Луганской ВГА
    07:51 30.04.2016
    1024
    По его словам, первоочередная задача – это разобраться с финансовыми вопросами. Самое главное – достижение мира в Луганской области. Он добавил, что это произойдет тогда, "когда разум победит страх и глупость".
    Юрий Гарбуз. Архивное фото
    Обнародован размер доходов нового главы Луганской ВГА Гарбуза
    21:19 29.04.2016
    746
    Члены семьи Юрия Гарбуза (жена, два сына и дочь) владеют земельным участком площадью 62,41 кв. м и жилым домом - 98,9 кв. м. На банковских счетах Гарбуза - 100 тыс. грн.
    Юрий Гарбуз
    Главой Луганской области стал Гарбуз - указ президента
    18:58 29.04.2016
    957
    Порошенко назначил на должность главы Луганской области депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Юрия Гарбуза. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента в пятницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны