Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Бен Се договорились углублять взаимодействие на двустороннем уровне, а также с участием США по проблеме ядерной и ракетной программы КНДР.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.