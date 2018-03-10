Северная Корея в воскресенье в 9:01 по местному времени осуществила запуск баллистической ракеты со спутником с космодрома "Сохэ" на западном побережье страны, что вызвало бурную и незамедлительную реакцию международного сообщества.
Протокол предоставит агентству радикально больший доступ к информации по ядерной деятельности Ирана, после того, как Иран и "шестерка" выполнят большую часть своих обязательств по соглашению, подписанному 14 июля.
Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
Как отметил Керри, это переговоры не только США - международный мандат на их проведение выдала ООН. В понедельник госсекретарь США планирует обсудить тему Ирана с членами палаты представителей конгресса США, а во вторник - в сенате.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".