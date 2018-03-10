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    ядерная программа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    О чем пишут в мире: иранский атом, тайны стрелка из Лас-Вегаса
    13:50 07.10.2017
    105
    Ведущие мировые СМИ пишут о судьбе соглашения по иранскому атому, о тайнах стрелка из Лас-Вегаса, разбираются в вопросе, готова ли Каталония к реальной независимости.
    Вашингтон. Архивное фото
    ТОП событий в мире: ядерная сделка США, тайны Пэддока, скандал в Голливуде
    15:18 06.10.2017
    670
    Мировые СМИ пишут об ударе стихии, под которым оказались Северная и Южная Америки, о решении Трампа отказаться от сделки с Ираном и о скандале с продюсером Харви Вайнштайном.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН. Архивное фото
    Трамп заявил о сотрудничестве Ирана с КНДР
    03:58 24.09.2017
    137Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента США Дональда Трампа, Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля, "они также работают с Северной Кореей".
    Дональд Трамп
    О чем говорят в мире: летающее авто к 2020 году, неугомонный Трамп
    13:07 27.04.2017
    74Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    У Трампа разногласия с госдепом, суд США отменил очередное решение президента, дочь главы США опровергает свое влияние на отца, а Uber работает над летающим автомобилем - это главные темы мировых СМИ.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    США отказались вести переговоры с КНДР без сворачивания атомной программы
    23:15 21.02.2016
    503Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Америки Джона Кирби, США ясно дали понять, что сокращение и ликвидация ядерного оружия должны быть частью любого решения.
    Запуск ракеты КНДР
    КНДР выходит из-под контроля
    07:19 08.02.2016
    1306Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Северная Корея в воскресенье в 9:01 по местному времени осуществила запуск баллистической ракеты со спутником с космодрома "Сохэ" на западном побережье страны, что вызвало бурную и незамедлительную реакцию международного сообщества.
    Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
    Керри в субботу проведет в Вене переговоры с главой иранского МИД Зарифом
    22:41 15.01.2016
    30Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В Вене Мохаммад Джавад Зариф и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, как ожидается, выпустят совместное итоговое заявление об имплементации ядерной сделки по Ирану.
    Президент США Барак Обама
    Обама распорядился начать процесс снятия санкций США с Ирана
    19:10 18.10.2015
    271
    Как отметил президент США Барак Обама, санкции будут сняты в соответствии с положениями соглашения с Ираном. Начало его выполнения назначено сторонами на 18 октября.
    Флаг Ирана у здания ООН
    Иран уведомил МАГАТЭ о начале применения протокола к соглашению о гарантиях
    15:45 18.10.2015
    137
    Протокол предоставит агентству радикально больший доступ к информации по ядерной деятельности Ирана, после того, как Иран и "шестерка" выполнят большую часть своих обязательств по соглашению, подписанному 14 июля.
    Флаг Ирана
    Парламент Ирана одобрил имплементацию ядерного соглашения
    16:57 04.10.2015
    131
    Согласно информации, законопроект позволяет правительству добровольно выполнять условия сделки по атому в соответствии с резолюциями Высшего совета национальной безопасности Ирана.
    Флаг Ирана у здания ООН
    Сделка по атому перекрывает Ирану все пути к ядерному оружию - лидеры ЕС
    17:46 13.09.2015
    122
    Соглашение решает вопрос с обогащением урана, требуя от Ирана сократить его запасы на 98 процентов, снизить на две трети количество центрифуг и ограничить уровень обогащения урана.
    Флаг Ирана
    Президент Ирана передал в МИД одобренные условия сделки с "шестеркой"
    18:44 12.07.2015
    204
    Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Керри призвал конгресс США не мешать заключению соглашения с Ираном
    22:08 12.04.2015
    136
    Как отметил Керри, это переговоры не только США - международный мандат на их проведение выдала ООН. В понедельник госсекретарь США планирует обсудить тему Ирана с членами палаты представителей конгресса США, а во вторник - в сенате.
    Барак Обама. Архивное фото
    Иран будет самой инспектируемой страной мира - Обама
    22:41 02.04.2015
    251
    По словам Обамы, "это будет долгосрочное соглашение, которое решает вопросы по любому из потенциальных способов создания Ираном ядерной бомбы".
    Флаг Ирана
    Иран согласился 15 лет не строить новые объекты по обогащению урана
    21:47 02.04.2015
    123
    Кроме того отмечается, что Иран согласился не обогащать уран до уровня более 3,67% на протяжении 15 лет.
    Флаг Германии
    МИД ФРГ: согласованы основы договоренностей по иранской ядерной программе
    21:10 02.04.2015
    68
    В сообщении сказано, что "договоренность по основам, (необходимым) для достижения окончательного соглашения, достигнута".
    Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус
    Главы МИД Франции и ФРГ продолжат участие в переговорах по ИЯП
    13:46 29.03.2015
    87
    Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер отложили свой визит в Казахстан, запланированный на понедельник, чтобы остаться в Швейцарии на переговорах по ядерной программе.
    Флаг Японии
    Япония организовывает встречу ученых стран "шестерки" по КНДР
    10:55 29.03.2015
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    Дискуссию планируют провести в первой половине этого года с участием ученых-международников России, США, Китая, КНДР, Республики Корея и Японии. Северная Корея не отвечает на предложение Японии.
    Флаг Ирана
    Иран ожидает решения ряда вопросов с "шестеркой" в воскресенье
    08:20 29.03.2015
    87
    По словам заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, был достигнут некоторый прогресс по ряду вопросов касательно ядерной программы Тегерана в виде новых идей. Тем не менее, решение пока не найдено.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Керри в субботу встретится со Штайнмайером и Фабиусом
    10:31 28.03.2015
    132
    Согласно информации официального представителя госдепа, Джон Керри встретится с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой МИД Франции Лораном Фабиусом в Лозанне в субботу.
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