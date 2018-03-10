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В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?