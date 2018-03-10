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    Иван Мельничук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР
    18:17 09.02.2017
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    В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде 
    14:25 09.02.2017
    909Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Мельничук устроил разборки в Раде из-за поста в Facebook - Лещенко
    13:56 09.02.2017
    796Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    По словам народного депутата Сергея Лещенко, разорванный пиджак – это невысокая плата за то, "чтобы общество знало, кто занимается коррупцией". Он также добавил, что Мельничук был "не до конца трезвый".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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