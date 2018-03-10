В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?
В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
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