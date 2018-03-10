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    Илья Кваша

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинский прыгун в воду Илья Кваша. Архивное фото
    Кваша надеется взять медаль ОИ-2020 в Токио
    02:38 17.08.2016
    116Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Илья Кваша, который на ОИ-2008 выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, во вторник в Рио стал шестым в одиночных прыжках с трехметрового трамплина.
    Украинский прыгун в воду Илья Кваша. Архивное фото
    Украинец Кваша стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трамплина
    23:28 10.05.2016
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    В активе украинского прыгуна в воду - 439,70 балла. Второе место у итальянца Джованни Точчи (414,30), третий результат у австрийца Константина Блахи (402,55).
    Украинец Илья Кваша. Архивное фото
    Украинский прыгун в воду Кваша нацелился на вторую медаль на ЧМ в Казани
    00:49 31.07.2015
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    В четверг состоялись предварительные соревнования и полуфинал в прыжках в воду с трехметрового трамплина у мужчин. Илья Кваша занял в полуфинале девятое место и пробился в финал турнира.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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