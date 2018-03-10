Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".