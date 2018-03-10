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    Чемпионат мира по водным видам спорта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина)
    "Бронзовое" выступление украинских синхронисток на ЧМ в Будапеште 
    05:06 17.07.2017
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    Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзовую медаль для Украины по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает официальный сайт соревнований.
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште
    Сложные эмоции участников чемпионата по водным видам спорта в Будапеште 
    04:54 16.07.2017
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    Украинка Анна Волошина добыла для сборной Украины первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В соревнованиях по синхронному плаванию 25-летняя украинка завоевала бронзу в сольных выступлениях технической программы.
    Чемпионат мира FINA 2015. Плавание. Четвертый день. Вечерняя сессия
    Китаец Сунь Ян едва не подрался с бразильской пловчихой на ЧМ в Казани
    09:00 10.08.2015
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    Пловец из Китая, который стал лучшим на чемпионате мира, вступил в конфликт со спортсменами из других стран. Из-за столкновения он не вышел на старт финала 1500 метров вольным стилем.
    Украинец Илья Кваша. Архивное фото
    Украинский прыгун в воду Кваша нацелился на вторую медаль на ЧМ в Казани
    00:49 31.07.2015
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    В четверг состоялись предварительные соревнования и полуфинал в прыжках в воду с трехметрового трамплина у мужчин. Илья Кваша занял в полуфинале девятое место и пробился в финал турнира.
    Лолита Ананасова и Анна Волошина. Чемпионат мира FINA 2015. Синхронное плав ание. Дуэты. Произвольная программа. Финал
    Украинские синхронистки завоевали бронзу на Чемпионате мира
    19:52 30.07.2015
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    Анна Волошина и Лолита Ананасова заняли третье место в выступлении дуэтов. Золото выиграли россиянки, серебро — китаянки. Украинский дуэт получил 93,6000 балла, опередив команду Японии.
    Чемпионат мира FINA 2015. Прыжки в воду. Команды. Финал
    "Серебряное" выступление украинских прыгунов в воду на ЧМ в Казани 
    04:59 30.07.2015
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    Украинские прыгуны в воду Юлия Прокопчук и Александр Горшковозов заняли второе место в командных соревнованиях в Казани. Первыми стали британцы Ребекка Гэлэнтри и Томас Дэйли, получившие 434,65 балла.
    Чемпионат мира FINA 2015. Украинцы Юлия Прокопчук и Александр Горшковозов
    Украинские прыгуны в воду взяли "серебро" на ЧМ в Казани
    23:03 29.07.2015
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    Украинские прыгуны в воду Юлия Прокопчук и Александр Горшковозов заняли второе место в командных соревнованиях в Казани. Первыми стали британцы Ребекка Гэлэнтри и Томас Дэйли
    Чемпионат мира FINA 2015. Техническая программа. Финал. Сборная Украины
    Украинские синхронистки на ЧМ в Казани заняли четвертое место
    22:58 27.07.2015
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    В понедельник в синхронном плавании были разыграны медали в технической программе в групповых соревнованиях. Победу одержала сборная России. Украинские синхронистки заняли четвертое место.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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