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    Игорь Чергинец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Авиакомпания Белавиа. Архивное фото
    "Белавиа" определила размер компенсации за инцидент с самолетом в Киеве
    18:46 24.11.2016
    1470Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Замгендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что белорусская сторона определила размер компенсации, но не стал его называть. В пресс-службе "Украэроруха" РИА Новости заявили, что пока не комментируют ситуацию по определению суммы компенсации.
    Самолет авиакомпании Белавиа. Архивное фото
    "Белавиа": есть запись с угрозами украинских диспетчеров поднять истребители
    15:45 22.10.2016
    3938Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Как заявил в субботу РИА Новости заместитель генерального директора белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, запись переговоров экипажа с наземными службами ведется на всех самолетах.
    Самолет Ил-86
    Число рейсов Белоруссия-Украина выросло в разы - "Белавиа"
    15:38 14.12.2015
    605Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Как сообщил заместитель генерального директора авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, белорусская авиакомпания добавила один рейс в Киев, открыла рейс в Одессу, а украинская компания "Моторсич" начала летать из Минска в Запорожье.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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