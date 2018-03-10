В Службе безопасности Украины утверждают, что ситуация со спрятавшимися в горах под Мукачево представителями "Правого сектора", устроившими перестрелку в городе, под контролем. Осталось только найти шестерых беглецов.
По словам Остафийчука, что касается версии террористического акта, то на момент нарушения и внесения в реестр этого преступления обоснования были. Но на сегодняшний день мотивов, которые являются безусловным признаками этого состава преступления, нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.