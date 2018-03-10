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    Григорий Остафийчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    СБУ объявила подозрение начальнику Генштаба ВС РФ
    12:02 05.08.2015
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    Начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук уточнил, что Валерий Герасимов в ходе событий под Иловайском в минувшем году находился на территории Украины.
    Митинг Правого сектора в Днепропетровске
    Иголка в стоге сена: СБУ ищет бойцов ПС в лесу площадью 40 кв. км
    11:33 17.07.2015
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    В Службе безопасности Украины утверждают, что ситуация со спрятавшимися в горах под Мукачево представителями "Правого сектора", устроившими перестрелку в городе, под контролем. Осталось только найти шестерых беглецов.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
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    16:31 16.07.2015
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    По словам Остафийчука, что касается версии террористического акта, то на момент нарушения и внесения в реестр этого преступления обоснования были. Но на сегодняшний день мотивов, которые являются безусловным признаками этого состава преступления, нет.
    Петр Порошенко
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    11:57 23.06.2015
    425Громкие отставки и назначения в Украине
    Глава государства назначил начальником главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука, а также заместителей главы СБУ Виталия Маликова и Олега Фролова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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