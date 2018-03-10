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Что бы не сорвать мобилизацию и отправить в места проведения боевых действий побольше солдат и офицеров, президент Украины хочет запретить военнообязанным украинцам покидать пределы родины. Границы для тех, кто еще не воюет на Востоке, очень скоро будет на замке.