Что бы не сорвать мобилизацию и отправить в места проведения боевых действий побольше солдат и офицеров, президент Украины хочет запретить военнообязанным украинцам покидать пределы родины. Границы для тех, кто еще не воюет на Востоке, очень скоро будет на замке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.